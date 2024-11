Beauty Shock opent de deuren in centrum van Roeselare: “Willen een unieke plek creëren”

Op zondag 1 december openen Anna Melchinskaya (28) en haar partner Yevhen Zubal (28) de deuren van Beauty Shock in de Delaerestraat 6A in Roeselare. Met hun schoonheidssalon zal het koppel, dat afkomstig is uit Oekraïne, heel wat diensten onder één dak aanbieden. “Volgens ons mist de stad momenteel nog dergelijk salon”, klinkt het ambitieus.

Anna Melchinskaya en haar partner Yevhen Zubal zijn afkomstig uit Oekraïne, maar verhuisden na het uitbreken van de oorlog naar België. “Dat was een moeilijke beslissing, want Oekraïne was altijd onze thuis. Maar sinds we hier wonen, geloven we dat we ook hier iets kunnen betekenen voor de maatschappij”, vertelt Anna in vloeiend Engels.

Mensen helpen

Anna heeft als diploma rechten, met specialisatie in internationale betrekkingen. “Maar in België wordt deze beroepsgroep als politiek gezien en om in dit vakgebied te kunnen werken, zou ik een verblijfsvergunning nodig hebben. Daarom besloot ik om een andere weg in te slaan: de schoonheidssector. Iets totaal anders, maar ik zie dit als een sector waarin ik mensen meteen kan helpen door hen zelfvertrouwen en comfort te bieden.”

Nadat ze eerst wat ervaring opdeed, besloot ze uiteindelijk om op zelfstandige basis te starten. “Gedurende een half jaar bouwde ik een klantenbestand op in Roeselare, om uiteindelijk op zondag 1 december officieel de deuren van Beauty Shock te openen. Onze belangrijkste eis was om een ruime locatie te vinden in het centrum van de stad. Zo vielen onze ogen op het pand in de Delaerestraat 6A. De grote ramen die het pand met licht vullen, lieten ons het volledige potentieel van deze ruimte zien en trok ons dus ook meteen aan”, aldus Anna, die het gezicht is van de zaak en verantwoordelijk zal zijn voor de creatieve en operationele kant. Haar partner Yevhen zal dan weer de zakelijke aspecten beheren en neemt de marketing voor zijn rekening.

Uitgebreide verzorging

Bij Beauty Shock zullen mensen terechtkunnen voor alles van nagelverzorging, laserontharing, wenkbrauw- en wimperstyling en binnenkort biedt Anna ook vacuümmassage aan. “In Roeselare zijn er veel plaatsen waar je voor al deze diensten apart terechtkunt, maar ons doel is om een uitgebreide verzorging op één plek aan te bieden. Volgens ons mist de stad momenteel nog zo’n salon. We willen hier dus een unieke plek creëren”, besluit Anna.