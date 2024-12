Bakkerij Petris in hartje Brugge

Nadat ze eerder al de culinaire harten veroverden in Wenduine openen Peter en Tristan Liekens – vader en zoon – straks een tweede bakkerij in de Zuidzandstraat, en wel naar voorbeeld van Parijs. “Ik heb altijd al opgekeken naar gepassioneerde banketbakkers als Cédric Grolet”, zegt Tristan.

Peter en Tristan openden hun eerste bakkerij in Wenduine in 2020, in volle coronatijd. “We blijven Wenduine koesteren”, zegt Tristan. “Daar is ons verhaal vier jaar geleden tenslotte ook gestart. Alleen werken we daar natuurlijk wel iets meer seizoensgebonden. Met deze tweede vestiging in hartje Brugge, kiezen we voor meer stabiliteit.”

Soon we will welcome you in a world where Paris meets the Provence, zo staat het op de nieuwe locatie al een tijdje aangekondigd. “We willen het artisanale van de Parijse bakker-patissier hier combineren met het rustieke van de Provence”, zegt Tristan, die geïnspireerd wordt door banketbakkers als Cédric Grolet van Le Meurice. “Parijs is dé stad van de patisserie, Brugge een culinair walhalla. Maar ik hou ook van de Parijse manier van leven.”

Gezellige drukte

“Brugge is net zo’n wereldstad, je hebt hier ook die gezellige drukte. Ons nieuw concept zal hier helemaal tot zijn recht komen.” Brugge is ook de thuisstad van Dominique Persoone, nog zo iemand naar wie Tristan opkijkt. “Zijn ondernemerschap en hoe jezelf daarin te onderscheiden, da’s een voorbeeld voor élke ondernemer”, aldus Tristan.

In het midden van de winkel komt een terrasje, compleet met parasols, een luifeltje, en van die typische Parijse straatverlichting. “Onze klanten zullen zich daar bij het verorberen van een gebakje even helemaal in de Franse hoofdstad kunnen wanen. Ook denken we eraan om zo’n ‘play me, I’m yours’-piano in de zaak te zetten. En voor de toeristen denken we aan een speciale broodzak met daarop een kaartje van de Brugse binnenstad met pittoreske picknickplekjes”, klinkt het.

De nieuwe bakkerij zou in de week voor de kerstvakantie de deuren openen. “Want we willen graag De Warmste Week meepikken. Ons productieatelier verhuist trouwens naar ambachtzone De Riethoek in Uitkerke. Het is ook mijn ultieme droom om op een dag te eindigen in Parijs. Je zou dit nieuwe hoofdstuk dus kunnen zien als een soort opstapje”, besluit Tristan. (WK)