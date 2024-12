Bakkerij Logghe in Hooglede sluit na 36 jaar de deuren: “Voor het eerst kerst vieren met de familie”

Op zondag 8 december kan je voor het laatst bij Bakkerij Logghe terecht. Na 36 jaar nemen Jan Logghe (60) en Els Vandamme (59) afscheid van hun bekende zaak in Sint-Jozef De Geite en de vele trouwe klanten. “We gaan letterlijk en figuurlijk alles uit de kast halen voor het sintweekend.”

Eind 1988 kreeg Sint-Jozef De Geite (Hooglede) er een gloednieuwe bakkerszaak bij. Op het drukke kruispunt van de Delaeystraat en Amersveldestraat opende een jong echtpaar Bakkerij Logghe. Jan Logghe, die al voor zijn 16de als bakker aan de slag ging, vond er een geschikt pand om te wonen en te werken. Echtgenote Els Vandamme, verpleegster van opleiding en net als Jan afkomstig uit het Kortemarkse dorp Edewalle, nam de winkel voor haar rekening.

“Via via hoorden we dat de kruidenierszaak in De Geite zou stoppen”, vertelt Jan. “Ik had op dat moment al enkele jaren ervaring opgedaan en vond het een ideaal moment om de sprong te wagen.”

De rol van de kruidenierswinkel namen ze deels over. Naast brood en gebak kon je bij Bakkerij Logghe verschillende producten vinden. “Dat is heel belangrijk voor zo’n dorp. Maar we spitsten ons wel steeds meer toe op brood en banket.”

Sinterklaasweekend

Bijna vier decennia later beslissen Jan en Els om de zaak te sluiten. “Onze oudste dochter Karen was toen een halfjaar oud, nu is ze er 36. Haar zus Domien is er 33. Het gaat snel, dat merken we bij onze kleinkinderen. We hebben er intussen al vier tussen 1,5 en 10 jaar oud. We willen meer tijd met de familie doorbrengen. Eens samen kerst vieren, dat hebben we nog nooit gedaan. Daar kijken we echt naar uit.”

“Onze dochters gingen dan naar hun tante of grootouders. Op de duur begint dat toch wel te steken, als je op zulke momenten moet werken.”

Daarom werd gekozen voor zondag 8 december als allerlaatste opening. “Er nog een laatste drukke kerstperiode bijnemen, was niet aan de orde. We halen nu letterlijk en figuurlijk alles uit de kast voor het sinterklaasweekend.”

Nachtelijke uren

Het koppel blikt met veel trots en een positief gevoel terug op de voorbije 36 jaar. “We hebben hard gewerkt maar ook veel bereikt. Het was leuk om dat met ons twee samen te doen, en we hebben gelukkig geen grote tegenslagen gekend. We zijn ook steeds ambachtelijk gebleven, dat wisten de klanten te appreciëren. Het is uiteraard een lastige job met veel nachtelijke uren. Maar ik deed dat graag. Elk beroep heeft zo wel zijn voor- en nadelen.”

Een goede tien jaar geleden kwam de jonge bakker Jonathan Hinderyckx in de zaak werken. “Wat een fantastische kerel. Zo kon ik wat gas terugnemen en Jonathan hielp Els ook in de winkel.”

In 2018 verhuisde het bakkersechtpaar terug naar Kortemark, tot dan woonde het gezin bij de zaak op De Geite.

Laatste dag

Noch Jonathan noch de dochters nemen de zaak over. “Maar goed nieuws voor de vele klanten, we hebben een deal met een koppel uit Ruddervoorde. We steunen hen waar we kunnen en delen onze recepten. Een week na onze sluiting willen ze al openen.”

Het trouwe cliënteel hoeft dus niet lang te wachten, en kan komende zondag tussen 10.30 en 13 uur afscheid nemen van Jan en Els. “Het zal een emotioneel moment zijn, want je bouwt door de vele jaren heen een hechte band op met de klanten”, reageert Els. “Die sociale rol zal ik missen, net als de vele leuke gesprekken. Maar met veel mooie herinneringen zullen we hier deze week in schoonheid afsluiten.”