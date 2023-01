Bakkerij Lefevere opent nieuwe vestiging in Uitkerke: “Mooie kans om uit te breiden”

Bakkerij Lefevere opende dit weekend de deuren in Uitkerke. Het is na Heist, Duinbergen en Knokke al de vierde vestiging.

“Deze winkel sloot met nieuwjaar de deuren en het leek ons een mooie kans om verder uit te breiden. Vanuit ons atelier in Westkapelle leveren we ook aan een aantal koude bakkers in de streek”, zegt Tamara Lefevere (39), die de zaak uitbaat met haar ouders. In de winkel in Blankenberge krijgt ze hulp van Stefanie Lefevere en Christine Van Brackevelt, die voorheen ook meedraaide bij Brood en Banket Lucas. “Twintig jaar geleden ben ik hier begonnen bij Bakkerij Iris, en ondertussen is dit al de derde overname. Ik ben deel van het vast meubilair”, knipoogt ze.