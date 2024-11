Bakkerij Espero wint Drempelprijs in Koksijde

Koksijde kent elk jaar de Drempelprijs toe aan een lokale handelaar die zich inzet om ieders toegankelijkheid te bevorderen. Dit jaar gaat deze Drempelprijs naar bakkerij Espero in Oostduinkerke.

De Drempelprijs staat symbool voor inclusie, toegankelijkheid en de betrokkenheid van de gemeenschap bij de verbetering van de levenskwaliteit van mensen met een beperking. “Deze prijs heeft een bijzondere betekenis in onze gemeente”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “We kennen de prijs elk jaar toe aan een lokale handelaar – in de brede zin van het woord – die zich op een opmerkelijke manier heeft ingezet om de toegankelijkheid voor iedereen te bevorderen.”

Dit jaar waren er opnieuw heel sterke kandidaten: tearoom Chopin, galerij Willy Baeyens en de uiteindelijke winnaar: Bakkerij Espero. “In de Chopin kunnen we terecht voor de allerbeste lasagne van het land en Willy Baeyens is een uitmuntende portretkunstenaar. Ook zij verdienen een eervolle vermelding. Maar er moet een winnaar zijn. De jury heeft deze prijs niet zonder reden toegekend aan bakkerij Espero. De bakkerij heeft belangrijke stappen gezet om haar ruimte toegankelijk te maken voor iedereen. Er is geen drempel als je de zaak binnenkomt, er zijn automatische schuifdeuren, brede doorgangen in de winkel en een losse betaalterminal. Deze maatregelen maken het verschil voor onze inwoners met een beperking, maar ook voor de toeristen die komen genieten van onze prachtige gemeente. Voorzieningen zoals deze zijn van het allergrootste belang voor ouders met kinderwagens, oudere mensen en iedereen die soms net dat tikkeltje extra ruimte en comfort nodig heeft. Bakkerij Espero geeft met deze inspanningen het voorbeeld van hoe toegankelijkheid geïntegreerd kan worden in het dagelijks leven. De zaakvoerders laten zien dat je met de juiste inzet en aandacht, elk gebouw toegankelijk kan maken – zonder dat dit ten koste gaat van comfort of esthetiek. Het is een kleine inspanning tijdens verbouwingen, maar het heeft een grote impact.”

Inclusieve samenleving

De familie Roussel is een echte bakkersfamilie. Zaakvoerder Xavier kreeg de bakkersmicrobe van zijn ouders Carlos en Carine die nog steeds graag meehelpen. Begin 2023 heropenden zij de zaak. “Na ruim 90 jaar is Espero nog altijd een begrip in Oostduinkerke-Bad. Met trots overhandig ik dan ook de Drempelprijs 2024 aan bakkerij Espero, samen met een geldprijs van 1.000 euro en een aandenken met de vermelding ‘Laureaat Drempelprijs gemeente Koksijde 2024’. Laten we samen blijven streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen zich overal welkom voelt”, besluit burgemeester Marc Vanden Bussche.