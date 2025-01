Bakkerij Decock opent tweede vestiging: “Mijn hart ligt op Oosteroever, leuk om hier nu deel van uit te maken”

Bij bakkerij Decock wordt al brood gebakken sinds 1855. Hun recept voor vloerpistolets is al meer dan 100 jaar oud. Het is zo’n bakker waar het brood nog op de traditionele manier wordt gebakken. Ondertussen is de derde generatie binnen de familie er aan de slag en de zevende generatie sinds het oprichten. Afgelopen weekend openden ze hun tweede vestiging in Oostende op Oosteroever.

Het brood wordt bij bakkerij Decock al zeven generaties lang de oven ingeduwd en dat op de traditionele manier, ook nu nog anno 2025. Het was Eduard De Cock die de bakkerij in 1855 opstartte op de hoek van de Louisastraat en de Langestraat. Sinds 1992 heeft de bakkerij haar thuis in de Langestraat, maar een opschrift op het pand waar de bakkerij meer dan 100 jaar hun klanten van brood voorzag, doet ons herinneren aan die oprichting. Vier generaties lang zou de familie De Cock brood bakken. Eerst Eduard en opgevolgd door zijn zoon Georges. In 1909 zijn het Casimir Ingelbrecht en Flavie Verstraete die de bakkerij overnemen. 22 jaar later krijgt jongere broer Oscar Verstraete de bakkerij in handen. Die baatte hij samen met zijn vrouw Mariette Gryspeerdt uit tot 1965.

Pas op 1 januari 1966 komt de bakkerij in handen van Gilbert Inghelbrecht en Annie Van Ranst. Geen familie, maar wel vastbesloten om het levenswerk van de familie De Cock verder te zetten. In 2007 namen dochter Christel Inghelbrecht (55) en haar man Luc David (52) de bakkerij over. “Ik wou eigenlijk nooit met een bakker trouwen, maar toen Luc als opgeleide bakker bij mijn ouders kwam solliciteren, sloeg de vonk over”, verklapt Christel. Op vandaag wordt de bakkerij gerund door Christel en Luc en hun kinderen Guillaume (23) en Charlotte (24).

‘Oosterbrood’

Afgelopen weekend openden ze hun tweede vestiging in het nieuwe stadsdeel Oosteroever. De zaak kreeg de toepasselijke naam ‘Oosterbrood’. Om de opening te vieren, werd meteen een nieuw brood gelanceerd: het Oosterbrood. “We werken altijd al samen met lokale boeren en ook voor Oosterbrood hebben we dat gedaan”, vertelt Luc. “Bij Oosterbrood combineren we een trage gisting met biodynamische granen. Het is een lichtbruin broodje, en heel lekker van smaak.”

De nieuwe winkel lijkt een beetje op de bestaande winkel in de Langestraat. De familie werkt met dezelfde ronde toonbank, waar je helemaal rond kan lopen, de hele winkel door. “We merken dat dit werkt”, duidt Christel. “Bij een toonbank als dit, heb je tijdens hun hele bezoek, contact met de klanten. En we krijgen op deze manier ook veel ruimte om al onze producten – en dat zijn er heel veel – uit te stallen. Het oog wil uiteraard ook wat.”

De keuze om een nieuwe winkel te openen op Oosteroever ligt voor de hand. “Ik ben geboren en getogen op de Vuurtorenwijk, Oosteroever is eigenlijk een deel van die wijk”, legt Luc uit. “Mijn hart ligt hier. Als kind speelde ik hier wat verderop in het Fort Napoleon. Dat was toen geen museum, maar een afgeschermd fort waar het eigenlijk heel gevaarlijk was om in rond te lopen. Maar als kind vonden we dat fantastisch. Het is leuk om deel uit te maken van dit nieuwe stadsdeel, dat nog volop in ontwikkeling is.”

Ook ter plaatse genieten

Los van het gedeelte bakkerij is er ook een gedeelte waar je kan zitten. “Met zo’n dertig zitplaatsen. Je kan er ontbijten en lunchen. En uiteraard hebben we heel wat desserts in de aanbieding. Er is ook een koffiebar, waar wandelaars ook koffie kunnen meenemen. In de bakkerij in de Langestraat was er geen ruimte om mensen te laten zitten, hier kan dat wel. Het is nieuw terrein, maar we zijn er klaar voor om mensen het hele jaar door te laten genieten”, besluit het koppel.