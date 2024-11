Bakkerij Aernoudt opent vestiging in Sijsele: “Nog veel handgemaakt”

Op vrijdag 22 november opent de Oost-Vlaamse bakkerijgroep Bakkerij Aernoudt een nieuwe vestiging in het voormalige pand van Tegels Tamsin in de Dorpsstraat in Sijsele. Naast de typische bakkerijproducten kun je er ook terecht voor belegde broodjes én er is een bijhorende tearoom.

Enkele maanden geleden al kondigden we op deze pagina’s de komst van een vestiging van bakkerij Aernoudt in Sijsele aan en intussen is het ook effectief zo ver. Op vrijdag 22 november opent een vestiging van deze Oost-Vlaamse bakkerijgroep – die 85 jaar geleden werd opgericht en haar hoofdzetel heeft in Gentbrugge – in het pand in de Dorpsstraat 173 waar jarenlang Tegels Tamsin huisde.

“Het pand werd méér dan gestript: enkel wat buitenstructuren bleven over. Je kunt dus wel zeggen dat het een geheel nieuwe winkel is”, zegt communicatieverantwoordelijke bij Arnoudt Eline Van Oostende. “In drie maanden hebben we de klus geklaard.”

Géén fabriek

Bij Bakkerij Aernoudt pakken ze zelf niet graag uit met de cijfers, omdat ze geen keten willen genoemd worden, maar intussen telt het bedrijf al 44 verkooppunten waarvan 9 in West-Vlaanderen. “De voorbije maanden hebben we ons sterk ingezet om ook in West-Vlaanderen voet aan de grond te krijgen en daarom werd er ook een atelier in Ruddervoorde opgestart vanwaar al deze vestiging bediend worden.”

© gf

“Ik wil graag benadrukken dat daar nog heel veel met de hand gewerkt worden en dat we er werken volgens de aloude methodes van de bakkersstiel. Het is zeker géén fabriek”, zegt Eline Van Oostende. “In onze vestigingen, en dus ook in Sijsele, worden overigens meerdere keren per dag pistolets gebakken. Natuurlijk bieden we een ruim aantal klassieke en vernieuwende broden aan, naast een mooi aanbod patisserie. Ook vers belegde broodjes behoren tot ons aanbod.”

Net als bij veel andere vestigingen van Aernoudt behoort bij de winkel in Sijsele ook een tearoom waar de patisserie- en andere producten dus ter plaatse kunnen geconsumeerd worden. “Klanten kunnen er ook belegde broodjes nuttigen en bovendien serveren we er ook verzorgde ontbijten”, geeft de woordvoerster nog mee.

Bakkerij Aernoudt is elke dag geopend vanaf 6 uur. In de week tot 18 uur 30 en in het weekend tot 18 uur.