Axana (25) combineert horeca met schoonheidssalon in Blankenberge: “Permanente make-up wordt steeds populairder”

Axana Lefebvre (25) runt samen met haar partner Arno een drukbezochte horecazaak op de Zeedijk, maar opende daarnaast ook een permanente make-up studio in Blankenberge. “Een passieproject, zeg maar.”

Axana en Arno namen een paar jaar geleden restaurant Picardie over op de Zeedijk, maar omdat het daar in de winterperiode wat rustiger is, besloten ze er allebei nog een extra uitdaging bij te nemen. Arno ging aan de slag in de vastgoedsector, Axana richtte haar eigen permanente make-up (pmu) studio op.

Betere resultaten

“Die techniek is de afgelopen jaren veel verbeterd, met een meer naturel resultaat tot gevolg. Vroeger werd pmu namelijk dikwijls in tatoeagestudio’s gedaan, en dat was niet altijd met het beste resultaat”, zo vertelt ze.

Na een opleiding bij The Color Studio in Waregem, ging Axana zelf aan de slag. Sinds enkele maanden huurt ze een ruimte bij schoonheidssalon A Pure Feeling in de Generaal Lemanstraat, vlak aan de Grote Markt. “We hebben hetzelfde doelpubliek, maar ik moet het ook hebben van de mond-tot-mondreclame. En mijn klanten zijn op zich ook een wandelend reclamebord natuurlijk”, glimlacht Axana.

“Mijn klanten zijn een wandelend reclamebord”

Een passieproject, noemt ze het. “Ik neem graag de tijd voor mijn klanten. Voor mij is het ook een leuke afwisseling met ons restaurant, want ik doe dit in bijberoep.” Volgens Axana is het ook een groeiende markt. “Oudere klanten kiezen vaak voor permanente make-up omwille van die jeugdige uitstraling. Het geeft een fijn gevoel. Maar ook jonge vrouwen kiezen steeds vaker voor permanente make-up omdat het zo tijdsbesparend is: anders ben je ‘s morgens toch al snel twintig minuutjes bezig met een eyelinertje aan te brengen”, klinkt het.

Veel mogelijkheden

Axana is van plan om er zich nog verder in bij te scholen. “Ook het medische aspect van pmu is interessant. Denk maar aan een tepelhofreconstructie na borstkanker, bijvoorbeeld. En ook bij een terugtrekkende haarlijn kan permanente make-up de oplossing zijn. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden.”

Axana is te bereiken op het nummer 0486 43 27 49 of via info@blushstudio.be