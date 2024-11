AW Pro nieuwe uitbater van residentie Berkenhof

Op 1 januari 2025 neemt de Antwerpse groep AW Pro de uitbating van residentie Berkenhof in de Daverlostraat in Assebroek over. Eerder dit jaar zegde woonzorggroep Armonea de samenwerking op, tot consternatie van de bewoners en de eigenaars van de 120 assistentiewoningen.

Deze week belegde AW Pro vergaderingen met de eigenaars én de bewoners van de serviceflats om hen gerust te stellen. Want na de bekendmaking van de beslissing van Armonea vreesden de 61 mede-eigenaars dat ze hun investering in een serviceflat in rook zouden zien opgaan én de hoogbejaarde bewoners dachten dat ze in hun laatste levensjaren halsoverkop nog op zoek moesten gaan naar een nieuw onderkomen.

cateraar gezocht

Volgens operationeel directeur Stijn Leirs heeft AW Pro al ruime ervaring met het beheer van assistentiewoningen: “We baten al zeven andere projecten uit, Berkenhof wordt ons achtste én grootste. Het eerste in West-Vlaanderen. AW Pro zal de dagelijkse leiding van het beheer waarnemen en voor de dienstverlening partnerships aangaan. Onze groep wordt de verbindende factor tussen de bewoners, de mantelzorgers, de ziekenhuizen en een netwerk van verpleegkundigen. Voor ondersteunde zorg gaan we een samenwerking aan met de Brugse thuisverpleegkundige Kurt Neyens.”

AW Pro gaat er prat op dat ook de maaltijden in residentie Berkenhof gegarandeerd zullen blijven, maar zoekt nog een cateraar voor het restaurant. “Uiteraard zal er 24 uren op 24 permanentie zijn voor woonassistentie, er komt ook een conciërge. Zelf zal onze groep vier mensen voltijds tewerkstellen in Berkenhof”, aldus Stijn Leirs.

nieuwe wind

Door de maandenlange onzekerheid over de toekomst van Berkenhof, dat dit jaar zijn vijftigste verjaardag viert, zijn er recent enkele bewoners verhuisd. Maar Stijn Leirs gelooft in een mooie toekomst voor de Assebroekse residentie: “De voorbije twee jaar heeft de vereniging van mede-eigenaars geïnvesteerd in een grondige renovatie van de gemeenschappelijke delen. Bovendien zijn de verouderde flats vernieuwd en, conform de hedendaagse normen, nu voorzien van inloopdouches. Enkele ruimtes moeten nog opgefrist worden, maar er waait een nieuwe wind door Berkenhof”, besluit Leirs hoopvol. (SVK)