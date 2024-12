Autodealer Lampe-Debusseré start nieuw hoofdstuk met nieuwe toonzaal, stichter Patrick (60) neemt na 40 jaar afscheid

Lampe-Debusseré, de autodealer in de Bruggesteenweg in Gits, start een nieuw verhaal. Niet alleen palmt de zaak voortaan ook de voormalige meubelzaak naast de deur volledig in, oprichter Patrick Debusseré (60) geeft het stuur na veertig jaar definitief door aan Matthias Lampe (33).

“Een voorruit van een auto is altijd groter dan de achteruitkijkspiegel. Omdat je vooruit moet kijken in het leven”, opent Patrick Debusseré. Hij heeft net een tweede koffieltafelboek uit over zijn deelname aan de historische rally Peking-Parijs. “Ik ben uiteraard trots op de voorbije veertig jaar. Ik zou alles meteen opnieuw doen. Maar je moet ook kunnen loslaten. Ik ken collega’s die het moeilijk hebben om zaken uit handen te geven. Sommige mensen mogen nog geen balpen bestellen zonder toestemming. Dat probleem heb ik niet. Ik heb het volste vertrouwen in mijn opvolger. Matthias heeft een neus voor wagens en heeft de voorbije jaren bewezen dat hij de geknipte opvolger is. Zijn vuurdoop was in 2019, toen ik zes weken weg was voor Peking-Parijs. Die test heeft hij met glans doorstaan.”

Matthias Lampe werkt al sinds oktober 2013 bij Patrick. Mee onder zijn leiding groeide de zaak van twee naar zeven medewerkers. “Mijn sollicitatiegesprek ga ik nooit vergeten”, vertelt hij. “Drie uur lang hebben Patrick en ik gepraat. Van elke wagen die in de toonzaal stond, bespraken we alle mogelijke details en de dag nadien heb ik mijn eerste auto verkocht. Een BMW 640d Coupé. Ongelooflijk dat dat nu al elf jaar geleden is.”

Uitbreiding

Maar er is nog nieuws. Lampe-Debusseré is namelijk zonet meer dan dubbel zo groot geworden. Nadat de naastgelegen meubelzaak er deze zomer mee ophield, lieten Matthias en Patrick hun oog er op vallen. “De eigenaar wist dat we geïnteresseerd waren en we zijn tot een akkoord gekomen”, zegt Matthias. Op 1 september hadden we de sleutel en toen is alles best snel gegaan. Aangezien het gebouw pal tegen ons atelier aangebouwd staat, konden we relatief makkelijk tussen de steunpilaren door een gat in de wand maken, waardoor de twee gebouwen nu in verbinding staan met elkaar.”

Maar dan moesten de auto’s er nog binnen raken. Aan de voorkant werd een sectionaalpoort geïnstalleerd terwijl er binnen in de voormalige meubelwinkel zelfs een autolift zit. “Op de bovenverdieping en het gelijkvloers samen is plaats voor een twintigtal wagens”, legt Matthias uit. “We zaten al langer met plaatsgebrek en deze nieuwe showroom geeft ons een pak meer ademruimte. Bovendien is het ook de perfecte plek om klanten in alle rust te ontvangen.”

Dit weekend worden de officiële opening van de showroom én het afscheid van Patrick samen gevierd met een receptie voor genodigden. Rest de vraag of de stichter nu van plan is het wat kalmer aan te doen. “Stilzitten kan ik niet. Ik blijf een ondernemer, onder andere actief in de vastgoedsector. Ook met drie gemotiveerde zonen zien we wel welke opportuniteiten er op ons pad komen. Oldtimers en lange afstand rally’s zullen altijd mijn actieve liefhebberij blijven. Rust roest, nietwaar?”

Lange geschiedenis

Patrick Debusseré begon in 1985, op z’n 21ste, met de verkoop van tweedehandswagens bij zijn ouders in Brugge. Het jaar erop verhuisde hij naar Gits. Doordat hij als een van de eersten in de regio mobiele telefoons in wagens – logge dingen met zware batterijen – kon installeren, kreeg Patrick een ander soort publiek over de vloer en kwam de focus gaandeweg op exclusievere wagens te liggen. In 2014 verhuisde de zaak naar de huidige locatie in de Bruggesteenweg en het jaar nadien al nam Matthias Lampe mee de operationele leiding over. In december 2019 werd zijn achternaam toegevoegd aan het logo. Nu verdwijnt de naam Debusseré en na veertig jaar blijft straks enkel ‘Lampe’ over. (SV)