Audiovisueel eventbedrijf John&Jane uit Ruiselede blaast 25 kaarsjes uit: “Veel goesting in de volgende jaren”

Op maandag 18 december staat John&Jane in de spotlights. Het premium audiovisuele eventbedrijf uit Ruiselede blaast dan 25 kaarsjes uit. Tijd voor een terugblik, maar ook voor toekomstplannen en dromen met nog meer high-end producties en nog meer kansen om uit te breiden. Maar vooral: nog meer goesting om de Belgische eventsector duidelijk op de kaart te zetten.

Het verhaal van John&Jane start in 1998 met Nico Lameire (founder & managing partner). Als kleine jongen was hij gefascineerd door geluidsboxen en lichten. Al snel startte hij via Deltarent met de verhuur van materiaal en stond hij zelf in voor de technische productie op evenementen. Vandaag is Deltarent deel van de John&Jane Group, die hij samen met Katrien Vermeire (managing director) en Lieven Tacq (managing partner) uitbouwde tot een succesvol bedrijf in de eventsector.

“We kenden in die 25 jaar een sterke groei”, zegt Nico Lameire. “Vandaag bestaat de John&Jane Group uit de verhuurtak Deltarent en uit John&Jane, waarmee we focussen op de hoogkwalitatieve technische productie van events. Wat onveranderd blijft, is de passie en knowhow waarmee we allemaal te werk gaan voor onze klanten.”

Technische partners voor het leven

Vandaag werken bij John&Jane in totaal dertig believers. “We noemen hen zo, omdat zij allemaal samen de waarden en normen van ons bedrijf uitstralen”, vertelt Katrien Vermeire. “Want je mag nog zoveel kwalitatieve apparatuur in huis hebben, als zij de puzzel niet leggen en elk onderdeel zorgvuldig installeren, dan heb je geen event. Elk van hen is expert in zijn vak en we investeren volop in opleidingen om hen nog sterker te maken en onze premium service naar een nog hoger niveau te tillen. John&Jane is niet enkel een leverancier van klank, licht, video of decor. We zijn een technische producer en ervaren partner voor onze klanten voor, tijdens en na het event.”

Toekomst- en sectorgericht groeien

Doorheen de jaren groeide John&Jane door onder meer overnames van andere bedrijven en door een fusie met CSR. Zo voegde zich bij de expertise in audio, licht en video de knowhow van stage design toe. “Ook naar de toekomst toe koesteren we ambities om verder uit te breiden. Enerzijds door overnames, anderzijds door de lat bij elke productie hoger te blijven leggen. We investeren in onze expertise en in onze mensen zodat we onze langdurige partnerships en hoge klantenretentie blijven waarmaken”, zegt Lieven Tacq.

“Daarnaast dragen we ons steentje bij aan de eventsector. Die willen we verder professionaliseren, onder meer via de John&Jane Academy waarin we de basisbeginselen van de technische kant van events toelichten. We grijpen de kansen die op ons pad komen en hebben veel goesting in de volgende 25 jaar.”