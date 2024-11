Astrid Vanhoucke lanceert eigen pyjamamerk Mouzy: “Hopelijk straks in de winkel”

Astrid Vanhoucke (31) startte haar eigen onderneming met babypyjama’s. Astrid is geboren en getogen in Hooglede en woont momenteel in Gent. Ze werkt op de marketingafdeling bij het bedrijf Vandemoortele maar met de oprichting van haar bedrijfje Mouzy gaat een droom in vervulling.

“Toen ik nog studeerde speelde ik al met het idee om zelfstandig te worden en schreef ik me meermaals in voor projecten als student-ondernemer. Ondertussen heb ik vijf jaar ervaring in de marketingwereld en legde ik een spaarpotje aan om van start te kunnen gaan. De puzzelstukjes vielen samen en zo werd het merkje Mouzy eind vorig jaar geboren”, begint Astrid haar verhaal.

“Als startende ondernemer was het in het begin een beetje zoeken en liep de eerste lancering een paar maanden vertraging op. Hierdoor kwamen de kerstpyjama’s online begin december 2023, wat eigenlijk laat was. Deze winter is dus mijn eerste echte volledige seizoen. Vorig jaar werden vier designs gelanceerd op de webshop en dit seizoen zijn er daar twee bijgekomen.”

“De veelzijdigheid van het ondernemen is zo uitdagend: van pyjama’s ontwerpen en onderhandelen met de leveranciers tot de administratie en de Instagrampagina onderhouden. Het is allemaal heel interessant en uitdagend. Ik houd van mijn huidige job en Mouzy daarbij is de kers op de taart”, aldus Astrid.

Leuk en leerrijk

Nu het merkje van babypyjama’s al een klein jaartje online gelanceerd is, hoopt Astrid om ook in de winkels binnen te raken. “Ik leg de nadruk op kwaliteitsvolle pyjama’s in zachte, ademende stoffen met een comfortabele pasvorm. Zo zijn er pyjama’s met onzichtbare drukknopjes of met een ritsje vooraan om zo nog makkelijker je baby te verschonen.

“Momenteel haal ik enkel verkopen uit de webshop maar ik droom ervan om de pyjama’s ook in babywinkels te zien. Momenteel bekijk ik hoe Mouzy nog bekender gemaakt kan worden bij het grotere publiek. Een volgende stap is dus het aan de man brengen in de retail.”

“Ik ben realistisch en wil vooral niet te snel gaan. In de toekomst sluit ik niet uit dat er nog andere slaapitems voor baby’s komen of dat ik ook pyjama’s voor peuters en kleuters ontwerp. Met mijn nuchtere visie probeer ik niet te ver vooruit te lopen. Afgelopen jaar was in elk geval erg leerrijk en leuk om te doen”, besluit Astrid.

(EVG)

Een Mouzy-pyjama is te koop op www.mouzy.be