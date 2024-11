Arno combineert restaurant met vastgoedpassie

Als hij niet achter zijn fornuis staat, is er veel kans dat je Arno Dickburt van restaurant Picardie achter zijn 3D-camera vindt: met VR Vastgoed besloot hij zijn andere grote passie nieuw leven in te blazen en levert hij virtuele rondleidingen, dronefotografie en 360-graden tours. “Ik help potentiële kopers en huurders zich ergens thuis te voelen nog vóór ze er een voet binnenzetten.”

Arno Dickburt (25) studeerde in 2021 af als vastgoedmakelaar, maar sloeg toen een andere weg in: vier maanden later had hij samen met zijn vriendin Axana al zijn eigen horecazaak op de zeedijk. “Nog geen seconde spijt heb ik daarvan gehad: onze zaak draait nog altijd uitstekend en we hebben op korte tijd veel bijgeleerd. Maar de Picardie is een seizoensrestaurant en mijn vriendin en ik zijn allebei nog te jong om vier maanden per jaar te gaan overwinteren aan de Spaanse costa’s”, aldus Arno, die daarom zijn andere grote passie weer oppikte. “Het vastgoed is mij altijd blijven prikkelen, en ondertussen zijn er steeds meer kopers die online naar hun droomhuis zoeken. In coronatijd is de kracht van de nieuwe technologie ook heel duidelijk geworden: met behulp van virtual reality is de koper nu in staat een woning te bezichtigen zonder er fysiek aanwezig te moeten zijn. Een win-win: als het dan toch niet is wat de koper voor ogen had, is het ook geen verspilde afspraak geweest voor de makelaar. Maar ook voor eventlocaties, voor handelspanden en in winkels – denk maar aan een meubelzaak die zo zijn toonzaal 24/7 ter beschikking kan stellen – of zelfs voor musea, die al jaren met terugvallende bezoekersaantallen geconfronteerd worden, kan de virtuele rondleiding een hele troef zijn. Naast gedetailleerde rondleidingen, bieden we immers ook interactieve ervaringen aan”, aldus Arno, die er zelf dus ook brood in zag. “De VR-technologie staat sowieso nog altijd in de kinderschoenen. Ik zie er veel groeipotentieel in. Nog een bijkomend voordeel is trouwens dat het de zichtbaarheid van je bedrijf op de zoekmachines vergroot”, klinkt het. (WK)

Meer info via vr-vastgoed.com