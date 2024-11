Arborix genomineerd voor Becom Awards: “Klanten moeten niet meer fysiek naar kwekerijen gaan”

Met de uitreiking van de Becom Awards vorige week wil de Belgische federatie voor e-commerce online-ondernemers belonen voor hun dagelijkse inspanningen om de Belgische e-commerce steeds meer op de kaart te zetten. Ook Arborix uit Diksmuide maakte kans op een award.

Arborix is het innovatieve onlineplatform voor de verkoop van bomen en planten en werd in 2009 opgericht door Filip Mattelin en Jan Huyghe. Zij waren genomineerd voor de Becom Award voor ‘Marktplaatsen’, een categorie die bedrijven erkent die uitblinken in het optimaal benutten van online verkoopkanalen en hun producten strategisch positioneren op verschillende platforms.

5.500 soorten planten

“Wij zien de nominatie als een bekroning voor onze jarenlange inzet en de samenwerking met ons team en partners. We zijn enorm trots dat we planten vanuit Diksmuide over heel Europa kunnen verzenden. Onze aanpak is gebaseerd op eenvoud, kwaliteit en een sterke klantgerichtheid, wat ons helpt om onze klanten de best mogelijke ervaring te bieden”, zegt Filip Mattelin.

“We zijn trots dat we vanuit Diksmuide planten over heel Europa kunnen verzenden”

Arborix onderscheidt zich niet alleen door het ruime assortiment van meer dan 5.500 verschillende planten, maar ook door de gebruiksvriendelijke webshop waar klanten gemakkelijk hun perfecte plant kunnen vinden met slechts een paar klikken. Door sterke samenwerkingen met betrouwbare kwekers, worden alleen de beste planten geselecteerd. Deze aandacht voor kwaliteit, gecombineerd met een efficiënte logistiek, zorgt ervoor dat klanten hun planten snel en in perfecte staat ontvangen.

“Onze logistieke aanpak is iets waar we heel trots op zijn”, zegt Jan Huyghe. “Klanten hoeven niet meer fysiek naar kwekerijen te gaan, we brengen de planten gewoon bij hen thuis, snel en betrouwbaar.”

Online tuinsector

Met de nominatie voor de Becom Awards zet Arborix een volgende stap in het versterken van zijn positie als een belangrijke speler in de Europese online tuinsector. Het blijft echter bij de nominatie, want de professionele jury riep TrafficSupply uit tot winnaar in deze categorie. Daarnaast werden nog negentien andere awards uitgereikt aan Belgische webshops.