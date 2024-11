Arbeiders leggen werk neer bij Berry Yarns

Dinsdagvoormiddag legden de arbeiders van Berry Yarns het werk neer. Gedurende 48 uur komt de volledige productiefaciliteit tot een totale stilstand. Met de actie willen ze betere ontslagmaatregelen bekomen van de directie. “We gaan ons niet laten behandelen als wegwerpzakdoekjes!”

Het is al langere tijd erg onrustig in de fabriek, gelegen in de industriezone van Komen-Waasten. Eerder dit jaar raakte bekend dat tegen juni 2025 de volledige productie zou verhuizen en de Belgische site de deuren definitief zou sluiten. De Wet Renault werd ingeschakeld om zo de toekomst van de 150 werknemers mee te helpen bepalen. “Maar het loopt vast tijdens de besprekingen met de directie”, klinkt het bij vakbondsafgevaardigde Eric Lheureux. “De directie is van mening dat het huidige pakket van extralegale voordelen ruimschoots voldoende moet zijn als afscheidspremie. Daar kunnen we absoluut niet mee akkoord gaan. Op amper 7 maanden van de sluiting, op minder dan een jaar van het einde voor heel wat van onze collega’s, krijgen we een afdankertje toegestopt. Vorige week zaten we opnieuw samen met de directie, maar die vergadering draaide eveneens op een sisser uit. We zijn met die resultaten naar onze achterban getrokken, en die besloten nagenoeg allemaal om het werk gedurende 48 uren stil te leggen.”

Aan de poorten van het bedrijf zijn stakingsposten opgetrokken en de productie werd volledig tot stilstand gebracht. “We willen hiermee een duidelijk signaal naar de directie sturen. Onze mensen leven al maanden in onzekerheid, met spanningen op de werkvloer die alsmaar meer toenemen. Wij willen concrete voorstellen krijgen, waarmee onze mensen verder kunnen bouwen aan hun toekomst. Op dit moment krijgen we teveel het gevoel dat de directie ons niet ernstig neemt en zich helemaal niets van het lot van de arbeiders aantrekt. Op 4 december volgt een nieuwe vergadering en dan hopen we dat er een daadkrachtig antwoord volgt met duidelijke voorwaarden.”

De actie verloopt zonder noemenswaardige incidenten.