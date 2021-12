Apotheker uit Deerlijk wil Amerikaanse markt veroveren met voedingssupplementen

PharmaNutrics uit Deerlijk zet z’n gestage groei verder. De specialist in voedingssupplementen richt zich nu ook rechtstreeks tot de Amerikaanse markt vanuit een nieuw filiaal in Woodstock. Dit is een uniek succesverhaal van de Zuid-West-Vlaamse onderneming van apotheker Nikolaas Debusschere, ook bekend als zanger-frontman van Dogwalker.

PharmaNutrics begon in een plaatselijke apotheek in Deerlijk waar medeoprichter en apotheker Nikolaas Debusschere en partners werden geïnspireerd om hun eigen lijn voedingssupplementen te creëren. Ze wisten dat ze het verschil konden maken door ingrediënten met de hoogste potentie en concentraties in te kopen en innovatieve nieuwe formules te ontwikkelen.

Apotheker

Nikolaas Debusschere is al ruim 20 jaar apotheker. Hij lanceerde het merk PharmaNutrics in België in 2014 en brengt nu PharmaNutrics naar de VS. “Ik krijg energie van mijn werk met medische en apotheekpartners over de hele wereld – samen bedenken en creëren we unieke formules voor de uiteenlopende gezondheidsbehoeften van onze klanten. Eén van mijn favoriete onderdelen van mijn werk is rechtstreeks contact maken met klanten die houden van de manier waarop onze producten hen helpen.”

Tegenwoordig wordt PharmaNutrics geleid door een internationaal team van apothekers, artsen en ondernemers in de gezondheidszorg. En hoewel Nikolaas dagdagelijks ernaar streeft om supplementen te creëren en te verbeteren, is hij nog altijd actief in het begeleiden van patiënten en PharmaNutrics-apotheken overal in België.

Amerikaanse markt

PharmaNutrics USA doet volgende week z’n officiële intrede op de Amerikaanse markt met vijf van PharmaNutrics meest succesvolle producten. Het team in de VS wordt gerund door ceo Paul Vosters en Ine Ravelingien (directeur productmanagement en innovatie), die al 16 jaar apotheker is en in Texas woont en werkt. (MVM)