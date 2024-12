Annemarie runt ‘Mademoiselle’, een webshop voor juwelen

Net zoals veel vrouwen is Annemarie Deceuninck gepassioneerd door mode. Een outfit is pas helemaal af met de juiste juwelen, vindt de onderneemster. Daarom startte ze met een eigen webshop waar ze juwelen aanbiedt. “Hou je van opvallende juwelen of heb je liever iets simpeler, we hebben het allemaal”, klinkt het enthousiast.

Samen met haar dochter Félice stelt Annemarie de collecties samen. “Zij is jong en kiest voor hippe en trendy ontwerpen, ik ben wat ouder en kies eerder stijlvol en klassieke juwelen. Maar beiden kiezen we bovenal voor kwaliteit. Ons doel is modebewuste juwelen en accessoires aan betaalbare prijzen online aanbieden. Per artikel is een beperkt aantal stuks voorradig”, vervolgt Annemarie. “Op deze manier is er veel afwisseling in ons juwelenaanbod en komen er regelmatig nieuwe juweeltjes bij. Wie bestelt bij Mademoiselle-shop, krijgt de artikelen gratis thuis bezorgd.”

Op de webshop scoor je schitterende sieraden die perfect passen bij deze magische tijd van het jaar. Winkel veilig en eenvoudig, met een paar klikken bestel je het perfecte cadeau: van verfijnde oorringen tot sprankelende kettingen en tijdloze armbanden. “Elk stuk in onze collectie is met zorg geselecteerd om van de feestdagen een onvergetelijke ervaring te maken.”

“Twijfel je over de perfecte keuze? Geef dan een cadeaubon met een bedrag naar keuze en laat de ontvanger zelf een sieraad of accessoire kiezen. Dat kan via onze gebruiksvriendelijke en veilige webshop ontworpen door het Roeselaarse reclamebureau Zilt Design”, besluit Annemarie. (AD)

Meer info: www.mademoiselle-shop.be, Facebook en Instagram. Scoor een eerste korting van 10 % met de code KVW10.