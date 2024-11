Anja Debrulle opent Cristalline: “Passie voor parels delen”

Op zoek naar eigentijdse handgemaakte juwelen of naar parels en kralen om zelf armbanden, kettingen of oorbellen te maken? Dan ben je aan het juiste adres bij Anja Debrulle: dit weekend opent ze de deuren van haar winkel Cristalline in de Harelbekestraat 69 in Deerlijk.

Het zijn drukke tijden voor Anja Debrulle. Het openingsweekend van haar zaak Cristalline nadert met rasse schreden. “Er moeten nog heel wat zaken gebeuren, maar het komt allemaal wel in orde”, blikt Anja (48) vooruit. Zij woont met haar man Pascal Coeman en haar dochters Cleo, Nikki en Alexis in de Harelbekestraat.

“Ik ben afkomstig uit Aalbeke, woonde geruime tijd in Harelbeke en ben sinds vorig jaar Deerlijkenaar. Ik ben altijd creatief geweest en een voorliefde voor parels en kralen. Zowat tien jaar geleden ben ik er mij meer in gaan verdiepen. Het is een uit de hand gelopen hobby die ondertussen een ware passie is geworden… Ik heb heel wat cursussen gevolgd. Op den duur had ik zoveel kettingen en armbandjes dat ik besloot om ze te koop aan te bieden. Dat gebeurde een viertal keer per jaar in een geïmproviseerd winkeltje in Harelbeke. De volgende stap was een webshop om het hobbymateriaal aan te schaffen. En nu is er een winkel: hier was vroeger Poulex gevestigd.” Gerard Kemseke en Monique Desmet, die nu aan de overkant wonen, runden er een druk bezochte zaak in wild, konijn, gevogelte en kaas.

aanbod

“Ik verkoop alle onderdelen om zelf aan de slag te gaan met oorbellen, kettingen en armbanden: allerlei soorten parels van verschillende merken, Tsjechische kralen, slotjes en draden, afgestemd op bepaalde werkstukken. Volgend jaar is het de bedoeling om ook workshops te organiseren, om technieken aan te leren en werkstukken na te maken. Mijn droom is het aanbieden van vrije ateliers. Samen parelen bij een kopje koffie en zoeken naar oplossingen en ontwerpen …”

Cristalline is open op dinsdag, woensdag en donderdag, telkens van 13.30 uur tot 18 uur. In de toekomst wil Anja maandelijks ook één zaterdag openen.

De feestelijke opening van Cristalline met een drankje en een hapje is voorzien op vrijdag 15 november van 17 tot 20 uur en zaterdag 16 november van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

Meer info: 0472 10 39 20, anja@cristalline.eu en www.cristalline.eu.