Alweer een (tijdelijke) verhuis voor Atelier Twee

Atelier Twee in de Langestraat 60 moet door verbouwingen tijdelijk verhuizen. “De winkel met decoratie en mijn handtassencollectie gaat naar Langestraat 39, terwijl mijn atelier met kleine verkoopruimte naar Langestraat 66 gaat”, zegt Francine Janseune. “We hopen over een goed jaar samen terug te keren.”

Verdieping verbouwen

Het is voor Astrid Van Pamele en Francine Janseune van Atelier Twee al een uitdagend parcours geweest sinds de start van hun zaak in het voorjaar van 2020. De zaak, waar Astrid zicht ontfermt over decoratie en interieurartikelen en Francine over de handtassen, moest aanvankelijk in maart van dat jaar openen, maar door corona werd dat mei. Zo’n anderhalf jaar geleden verhuisden ze dan van het pand Langestraat 52 naar Langestraat 60; een ruimer pand waar het gemakkelijker was om het productaanbod van zowel Astrid als Francine te combineren. Maar nu dringt een nieuwe verhuis zich alweer op. “De eigenaar van het pand wil de verdieping verbouwen. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat we op het gelijkvloers actief zouden kunnen blijven intussen, maar dat bleek uiteindelijk toch niet mogelijk. En al helemaal niet toen werd beslist om inééns ook het gelijkvloers aan te pakken”, vertelt Francine. “Nu gaan we het zo aanpakken dat het winkelgedeelte in zijn geheel zal verhuizen naar het pand Langestraat 39, waar tot voor kort grafisch bureau De Cohesie zat. Daar was het echter niet groot genoeg om er ook een atelier voor mijn handtassen in onder te brengen”, gaat Francine verder. “Dus moeten we jammer genoeg opsplitsen: ik verhuis naar Langestraat 66, waar nu nog een kledingzaak huist. In dat pand zal ook een kleine verkoopruimte voor mijn handtassen voorzien zijn, want ik verkoop graag rechtstreeks. Tegen 11 november moet het huidige pand hier leeg gemaakt zijn en omstreeks half november willen we van start gaan op de nieuwe locaties. Het is echter wel de bedoeling dat we over een goed jaar, als de verbouwingen hier achter de rug zijn, samen terugkeren naar Langestraat 60.” (PDV)

Info: https://meli-et-melo.be/