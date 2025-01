Alle eigen restaurants van Lunch Garden zijn gesloten in afwachting van doorstart

Alle eigen restaurants van Lunch Garden – 39 in totaal – zijn vandaag, dinsdag, gesloten in afwachting van een doorstart voor een deel van de keten. Bij de franchisenemers zijn er wel nog een aantal restaurants open, bevestigt een woordvoerder. Gehoopt wordt dat die doorstart er snel kan komen. West-Vlaanderen telt vier vestigingen: twee in Brugge, Sint-Eloois-Vijve en Kortrijk. Het restaurant in Sint-Kruis moet de deuren sluiten. De andere drie vestigingen zouden onder voorbehoud kunnen openblijven.

Maandag raakte bekend dat Lunch Garden het faillissement heeft aangevraagd bij de ondernemingsrechtbank van Brussel. Het bedrijf broedt wel op een plan om 42 van de 62 restaurants te laten doorstarten, via een gedeeltelijke overname door CIM Capital. “Het zijn de curatoren die na het faillissement de knopen moeten doorhakken”, aldus de woordvoerder. Men hoopt dat dat snel kan gebeuren, om duidelijkheid te kunnen verschaffen aan het personeel én omdat het bedrijf werkt met verse voeding die het niet verloren wil zien gaan.

Lunch Garden telt 600 eigen personeelsleden en nog een 200-tal bij verzelfstandigde restaurants. Verwacht wordt dat ongeveer de helft van hen aan de slag zal kunnen blijven in de toekomst. “Eenmaal de doorstart een feit, zal iedereen individueel op de hoogte worden gebracht”, zegt de woordvoerder.

