Aline lanceert 3D-geprinte bureaustoel op maat

Aline Ollevier heeft met haar bedrijf Nozzle de Up gelanceerd, een bureaustoel volledig op maat gemaakt van elk uniek lichaam.

“Door middel van een gepersonaliseerde 3D-scan wordt het lichaam van de gebruiker nauwkeurig opgemeten, evenals de specifieke kenmerken van de werkplek. Hierdoor kan elke stoel perfect worden afgestemd op de individuele behoeften, waardoor optimaal comfort en ergonomische ondersteuning worden geboden zonder dat de gebruiker zelf ingewikkelde instellingen hoeft te doen”, legt Aline uit. De onderneemster ontwikkelde haar passie voor kantoorergonomie uit haar achtergrond als ergotherapeut.

De productie van de Up gebeurt in Brugge. “De stoelen worden lokaal geprint door bedrijven die gespecialiseerd zijn in duurzame materialen, maatwerk en 3D-printen. Door deze lokale productie kunnen we ook bijdragen aan de lokale economie en de ecologische voetafdruk minimaliseren.”

Gerecycleerde netten

Duurzaamheid is een kernwaarde van Nozzle. “De Up-stoel is gemaakt van geüpcyclede materialen, zoals gerecycleerde visnetten en biologisch afbreekbare polymeren. Bovendien worden de zitkussens lokaal met de hand vervaardigd, wat zorgt voor een duurzame productie van hoge kwaliteit. Deze combinatie van ergonomie, maatwerk en duurzaamheid maakt Nozzle tot een pionier in de wereld van kantoorstoelen.”

Overbelasting

De unieke aanpak van Nozzle vermindert niet alleen fysieke klachten, maar heeft ook een positieve invloed op de productiviteit en het welzijn van de gebruiker, weet Aline. “Doordat je meteen goed ondersteund zit, wordt overbelasting van nek, schouders en rug aanzienlijk verminderd.”

Het innovatieve karakter van de Up heeft ervoor gezorgd dat Nozzle werd geselecteerd als een van de vijf finalisten die kans maken op ‘Hét product van West-Vlaanderen’, een award die uitgereikt wordt door nieuwsmerk Made in. Op dinsdag 19 november wordt de winnaar bekendgemaakt. (BC)

www.nozzle.be