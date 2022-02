Alina start met Vastgoed Debeuckelaere eigen kantoor op: “Rooskleuriger straatbeeld”

Alina Debeuckelaere startte goed anderhalve maand geleden Vastgoed Debeuckelaere op. Ze zegt vooral te willen inzetten op kwaliteit en een persoonlijke service.

Alina Debeuckelaere (25) studeerde vastgoed aan de Hogeschool Gent. “Ik koos bewust voor de opleiding in Gent omdat er een meer technische opleiding gegeven wordt”, vertelt Alina. “Ik was een goede drie jaar aan de slag bij een groot vastgoedkantoor waar ik het vak voor een groot stuk geleerd heb. Het was altijd mijn bedoeling om zelf een kantoor op te starten. Daar ben ik nu iets sneller dan verwacht mee gestart omdat ik merkte dat klanten specifiek voor mij kozen.”

Naambekendheid

“Tijdens de anderhalve maand dat ik actief ben, trok ik vooral in Staden op prospectie omdat dit toch mijn thuisbasis is. Ik heb er dankzij mijn mama die er een bankkantoor heeft en mijn papa, de man achter Waltson Chips, toch een stuk naambekendheid. Ook mijn opa Donald Vandenbulcke had er decennialang een zaak.”

“Uiteraard is het de bedoeling om me niet louter op Staden te richten. Ik wil mijn activiteiten verder uitbouwen over de hele provincie. Ik ben ook enorm gedreven en ambitieus. Eens Vastgoed Debeuckelaere goed draait zou ik in de provincie graag meerdere filialen openen.”

Ik wil mijn activiteiten verder uitbouwen over de hele provincie

Alina heeft voorlopig nog geen kantoor. “Daardoor kan ik klanten in een huiselijke sfeer ontvangen”, aldus Alina. “Ik wil dan ook inzetten op kwaliteit en een persoonlijke service. Klanten komen meteen rechtstreeks met mij in contact wat bij grotere kantoren niet het geval is. Die persoonlijke service uit zich ook in flexibiliteit. Ik ben zowel op weekdagen als op zaterdag en zondag bereikbaar. Dat zorgt er voor dat ik heel kort op de bal kan spelen qua bezoek aan panden. Het is dan ook de bedoeling dat zowel koper als verkoper zich goed voelen bij de samenwerking.”

Geen vitrine

Vastgoed Debeuckelaere moet ook nog aan naambekendheid winnen. “Daarom ben ik in mijn logo voor roze gegaan”, legt Alina uit.

“Mijn borden vallen daardoor op in het straatbeeld. De zichtbaarheid van borden is heel belangrijk als een pand te koop wordt aangeboden. Ik maak het straatbeeld ook meteen wat rooskleuriger.” Alina heeft geen vitrine waar foto’s van de panden die ze te koop aanbiedt te zien zijn, maar vindt dat geen belemmering. “Ik geloof niet dat ik via een vitrine veel panden ga verkopen”, meent ze. “Ik vind het wel belangrijk om online heel sterk te staan. Zo zijn er op mijn Facebookpagina filmpjes te zien waarbij ik potentiële kopers al laat kennismaken met het pand.” Vastgoed Debeuckelaere staat in voor de verkoop en verhuur van panden. (CB)

Info: via de Facebookpagina, alinadebeuckelaere@gmail.com en 0470 85 63 08. Ook wie een woning te koop wil aanbieden kan Alina via deze kanalen bereiken. Alina voert ook gratis en vrijblijvend schattingen uit.