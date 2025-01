Alain Dessein is voorzitter Raad voor Lokale Economie: “Samenwerken voor de stad”

Alain Dessein (44) volgt John Dewulf (46) op als voorzitter van de Stedelijke Raad voor Lokale Economie. Dat werd bekend gemaakt tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de Stedelijke Raad voor Lokale Economie, Unizo Poperinge, Unizo IJzerbode, Popshop, VOKA en de Stad Poperinge, die plaatsvond in zaal De Kring.

“Ik begon 25 jaar geleden mijn bedrijfje als aannemer van allerlei timmerwerken in een hoekje van de hangar van mijn vader in Haringe”, vertelt Alain Dessein. “Nu werk ik met twintig medewerkers aan interieurs op maat, vanuit onze gebouwen in de Sappenleenstraat in Poperinge. Als nieuwe voorzitter hoop ik met alle ondernemers samen te kunnen werken aan een mooie toekomst voor de Poperingse economie.”

Burgemeester

Normaal zorgt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) tijdens deze receptie voor enkele primeurs in verband met het stedelijk beleid. “Maar omdat het eerste jaar van een nieuwe legislatuur steeds een planningsjaar voor het nieuwe meerjarenplan is, kan ik nog niet veel kwijt over nieuwe initiatieven die we met het stadsbestuur zullen nemen. Uiteraard zullen we verder werken aan de enorme site van het Vroonhof, en aan het masterplan voor de stationsomgeving, die zeker aan een upgrade toe is”, aldus de burgemeester.

“En natuurlijk zullen we in de komende jaren moeten verder werken aan de noodzakelijke vernieuwing van wegenis en riolering. De Diepemeers en de Sint-Bertinusstraat zijn voor binnenkort, en dat wordt beslist een lastige klus. Maar ook de Ieperseweg en de Europalaan wachten op een aanpassing, met misschien wel de eerste fietssnelweg op ons grondgebied. Het fietspad naar Westouter zit er ook aan te komen. Al deze werken zullen zorgen voor de nodige verkeershinder, en die zal niet min zijn”, zei de burgemeester.

Uitdagingen

“De vergrijzing zet zich door. Onze dorpen levendig en aantrekkelijk houden, het uitgebreide wegenpatrimonium in een landelijke context, de connectiviteit via mobiele netwerken of glasvezel, de strijd tegen de wateroverlast en niet in het minst de ondersteuning van onze lokale economie: de uitdagingen blijven aanzienlijk, maar ook steeds weer kansen”, aldus de burgemeester.

“Op toeristisch vlak zijn onze open ruimte, de landelijkheid, het authentieke karakter, de wandel- en fietsmogelijkheden en onze hop gigantische troeven. Willen we sterker worden, dan moeten we op zoek naar meer en betere synergieën tussen toerisme en economie. In 2025 zullen we werk maken van een nieuw beleidsplan lokale economie”, besloot de burgemeester.

Patrick Carpentier uit Proven won bij lottrekking een cheque van 750 euro, te besteden bij deze krant of bij een lokaal medium van Roularta Uitgeverij.