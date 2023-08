Al vijf Brugse bubbelthee-shops in één jaar: “Ik zie dit toch liever niet in onze winkelstraten”

Recent is in de Sint-Jakobsstraat in Brugge een filiaal van 8tea5 geopend, een keten in de uit Taiwan afkomstige bubbelthee. Die felgekleurde drankjes veroveren de wereld en de trend kent ook in Brugge een steile opmars. Intussen telt de stad al vijf bubbelthee-shops. “Op zich heb ik niets tegen die trend, maar we zien dit toch liever niet te veel in de winkelstraten opduiken”, zegt Dirk Vanhegen, voorzitter van het Brugs Handelscentrum.

Voor wie het in Keulen hoort donderen bij het begrip ‘bubbelthee’: het is een drankje gebaseerd op thee met toevoeging van eetbare jelly-parels en eventueel melk. De parels zijn meestal gemaakt van tapioca of agar agar en bevatten verschillende smaken. Ze zorgen voor een bijzondere textuur en worden door liefhebbers ervaren als smaakbommetjes wanneer ze worden doorgebeten.

Intussen bieden bubbeltheeshops – zowel individuele uitbatingen als grote ketens – een ruim kleuren- en smakenpalet aan. Van een simpele fruitthee tot specials zoals Virgin Mojito. Vooral onder jongeren zijn deze drankjes enorm populair, niet het minst omdat ze sterk gepromoot worden via kanalen als Instagram en TikTok. Vanuit Taiwain, land van herkomst van de bubbelthee, veroverde het drankje intussen zowat de hele wereld. In Brugge loopt het wat trager dan in grootsteden als Antwerpen en Brussel, maar intussen zijn er in de stad in nauwelijks een jaar tijd al vijf bubbeltheeshops geopend.

“Je kunt zulke zaken moeilijk tegenhouden, maar ik zie die toch liever niet opduiken in onze mooie winkelstraten” – Dirk Vanhegen, voorzitter Brugs Handelscentrum

Over wie als eerste bubbelthee aanbood in Brugge is er betwisting tussen Boba & Bubbles op het Walplein en Bubble Land Brugge. De zaak Boba & Bubbles bestond eerder, maar had aanvankelijk een andere naam en focuste zich bij het begin ook op een ander product, met name zelfgemaakte taartjes en gebak. Na die ‘eerste twee’, om het zo te noemen, startte Tea-Rex in de galerij Ter Steeghere tussen de Burg en de Wollestraat, en bij het begin van de zomer kwam Gong cha erbij in de Steenstraat. De jongste aanwinst is 8tea5 Bruges in de Sint-Jakobsstraat 14, die eind juli de deuren opende. Die laatste twee zijn filialen van grote internationale ketens, terwijl de overige op zich staande, zelfstandige initiatieven zijn.

Ideale stad

“We zijn hier op 28 juli van start gegaan. Samen met mijn man heb ik ook een Chinees restaurant in Roeselare, de stad waar we wonen”, zegt de uit China afkomstige uitbaatster Lulu Wong (33). Ze runt de zaak als franchisenemer binnen het 8tea5-netwerk. 8tea5 werd in 1985 opgericht, vandaar dus de naam, en telt met Brugge erbij nu acht filialen in België.

“Als Aziatische ken ik dit product natuurlijk goed. Ook in mijn moederland China is het erg populair. En Brugge leek me de ideale stad om ermee aan de slag te gaan; beter dan Roeselare. Hier heb je een echt groot internationaal publiek, dat het product vaak ook goed kent van in het thuisland en direct enthousiast reageert wanneer het bubbelthee ziet opduiken in het straatbeeld”, vertelt Lulu.

We leggen ons oor ook even te luisteren bij schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit). Wat denkt hij over deze trend die nu ook in het Brugse handelscentrum sterk aanwezig is?

“Ik heb het nog nooit gedronken, maar weet natuurlijk wel dat het een sterk opkomend product is”, zegt hij. “Het is een vorm van internationale monocultuur waaraan geen enkele stad volledig ontsnapt. Op zich is er niets mis met zulke zaken, maar we willen als stadsbestuur wel bewaken dat er voldoende ruimte blijft voor een divers aanbod en voor lokale handelaars met kwaliteitsproducten. We zullen dit zeker opvolgen.”

Echte winkels

“Ik zie het als een uiting van een internationale bezoekersstroom die met zich brengt dat je wereldwijd in veel steden dezelfde producten vindt”, vult voorzitter Dirk Vanhegen van het Brugs Handelscentrum aan. “Je kunt zulke zaken moeilijk tegenhouden, maar ik zie die toch liever niet opduiken in onze mooie winkelstraten – zoals de as tussen de Markt en ’t Zand – die voorbehouden moeten blijven voor échte winkels. Gelukkig heeft het stadsbestuur ook een beleidslijn die wij ten volle steunen en die stelt dat bepaalde straten voorbehouden blijven voor winkels. In die zones worden er in principe geen bestemmingswijzigingen ten behoeve van horeca/takeaway toegestaan. Daarover gaan we zeker mee waken.”