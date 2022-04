Agristo pakt uit met futureproof hoofdkantoor in Wielsbeke

Donderdag heeft aardappelverwerkend bedrijf Agristo zijn nieuwe hoofdzetel ingewijd in Wielsbeke. De kers op de taart van 35 jaar Agristo.

“Het nieuwe gebouw is niet zomaar een werkplek. Elke laag ademt onze visie en dynamische werkcultuur uit. Esthetiek en eenvoud gaan hand in hand met duurzaamheid en samenwerking”, aldus Filip Wallays, co-CEO Agristo.

Compact bouwen

De nieuwe vestiging was nodig, want Agristo kende de afgelopen jaren een sterke groei: van 460 medewerkers en een omzet van 292 miljoen euro in 2015 naar 1000 medewerkers en 600 miljoen euro voor 2022. En die groei zet zich in een snel tempo voort. Het nieuwe gebouw moest dus klaar zijn voor de toekomst.

“De doelstelling van dit project is om de toekomstvisie van Agristo te vertalen in dit gebouw. In deze toekomstvisie staat groei centraal. Groei zit in ons DNA. Het is dankzij de dagdagelijkse inzet van onze mensen dat we erin slagen om het bedrijf te laten groeien”, aldus Hannelore Raes, co-CEO Agristo.

Beperkte ruimte

Tegelijk was de ruimte om te bouwen beperkt. Een kolfje naar de hand van Architectenbureau OYO. “De uitdaging in dit ontwerp bestond erin een kwalitatief antwoord te geven op de vraag om een hoofdkantoor en een parking te voorzien met optimaal gebruik van de beschikbare ruimte”, aldus Nigel Jooren, Creative Director bij OYO Architects.

Voor de realisatie ging OYO in zee met aannemer Alheembouw. Een geslaagde samenwerking. De partners zaten meteen op dezelfde golflengte. “Ontzorgen van de klant in al zijn disciplines staat bij Alheembouw op nummer 1”, zegt Peter Temmerman, CEO Alheembouw.

Het atrium is het kloppende hart en de verbindende schakel tussen de verdiepingen. Van hieruit vertrekt alles. Via de atriumtrap kan je naar de eerste verdieping met deels gemeenschappelijk functies en deels kantoorruimte, gaande van concentratiebubbles, brainstormkamers, overlegplekken tot vergaderzalen uitgerust met digitale tools.

Duurzaamheidsprincipe

Voor dit nieuwe kantoorgebouw is momenteel ook het BREEAM-Excellent certificaat in aanvraag. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method.

Om dit certificaat te behalen moet je voldoen aan een aantal parameters, zoals de aanwezigheid van ecologisch verantwoord groen, beperking van afval, duidelijke organisatie van de interne en externe circulatie, energie-efficiëntie, het welzijn van de gebruikers, enzovoort.

Bij het nieuwe gebouw zit het duurzaamheidsprincipe al vervat in het ontwerp. In de sokkel van het gebouw zitten de parkeergarages. Het volume op deze sokkel is 90° gedraaid en is zo volledig georiënteerd op de zon. Dat creëert een maximale natuurlijke lichtinval.

Laadpalen voor elektrische wagens

De sokkel zelf heeft een open gevel wat voor een natuurlijke ventilatie zorgt. Verder gebeurt de koeling via het nabijgelegen vrieshuis en verwarming via restwarmte uit het productieproces. Het regenwater wordt gerecupereerd voor alle toiletten. De 340 zonnepanelen zorgen met de betonkernactivering voor een hoog rendement.

Duurzame principes trekken zich door tot op de werkvloer. Midden in een groene omgeving werken verhoogt nu eenmaal de productiviteit. Agristo moedigt medewerkers ook aan om met de fiets te komen en voorziet daarnaast ook een veertigtal laadpalen voor elektrische wagens.