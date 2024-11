Afgedankte locomotieven krijgen een tweede leven dankzij Vymetal Recycling uit Vichte, met opmerkelijk transport over water

Tien afgedankte locomotieven van Infrabel krijgen een tweede leven dankzij een spectaculair ontmantelingsproject van Vymetal Recycling. Op 4 november werden deze oude machines gelost aan de openbare kade in Stasegem, na een transport over water vanuit Brussel. Van hieruit gingen ze naar Deerlijk, waar Vymetal de ontmanteling verderzet met oog voor de circulaire economie en duurzaamheid.

Het transport en de ontmanteling worden uitgevoerd door Vymetal Recycling, een bedrijf uit Vichte dat gespecialiseerd is in de afbraak en recycling van metalen machines en structuren. Door te kiezen voor een grotendeels watergebonden transport ontlast Vymetal de reeds drukke wegen en maakt het optimaal gebruik van de bestaande waterwegen, zoals het kanaal Kortrijk-Bossuit. De locomotieven, die sinds 2016 stil stonden en een leeftijd van 60 tot 70 jaar hebben, zijn volgens strenge milieunormen en veiligheidseisen ontdaan van alle vloeistoffen en gevaarlijke stoffen, waaronder asbest.

Circulaire economie

Dit project kadert binnen Vymetal’s filosofie om aan de circulaire economie bij te dragen. “De verschillende metalen worden zorgvuldig gescheiden en gerecycled als grondstof voor nieuwe ijzeren producten,” verklaart Pieter Vyncke, oprichter van Vymetal Recycling. “We breken af, sorteren en dragen bij aan nieuwe producties. Wat nu schroot is, wordt uiteindelijk een grondstof voor de smelterij, waar het samen met ijzererts kan worden gesmolten tot nieuw ijzer.”

Vymetal heeft door de jaren heen ervaring opgebouwd in de ontmanteling van allerlei installaties, van textielfabrieken tot steenbakkerijen. In samenwerking met bedrijven zoals Casier Recycling zorgt Vymetal ervoor dat oude installaties en machines een nieuwe bestemming krijgen. Dit is niet de eerste keer dat het bedrijf locomotieven aankoopt voor ontmanteling; zo’n vijftien jaar geleden kocht Vymetal ook al zes oude locomotieven van de NMBS via een openbare aanbesteding.

Over water

Het transport over water is best spectaculair. (gf)

Het transport over water, een primeur voor Vymetal, bleek de voordeligste en meest duurzame oplossing voor dit project. Na de ontmanteling zullen de overgebleven metalen worden hergebruikt, wat de verouderde locomotieven een nieuwe bestemming geeft. “Onze taak zit erop wanneer we weten dat het materiaal weer opnieuw wordt gebruikt,” zegt Vyncke, die met Vymetal een belangrijke bijdrage levert aan een duurzamere toekomst in de recyclagesector. Ze werken hiervoor nauw samen met Casier Recycling.