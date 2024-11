Advocatenkantoor uit Anzegem opent tweede kantoor in Oudenaarde

D&L Advocaten uit de Kerkstraat in Anzegem wacht niet op het nieuwe jaar om goede voornemens waar te maken. Kantoorhouders-advocaten Vallery Declercq en Jelle Lammertyn zijn verheugd om hun nieuw hoofdstuk aan te kondigen. “Wij pakken graag uit met de opening van ons tweede kantoor. Daarvoor steken we de provinciegrens over en trekken naar Oudenaarde”, kondigen ze het nieuws aan.

In lijn met het vertrouwde kantoor in de Anzegemse dorpskern, is de tweede vestiging gelegen op een steenworp van de markt van Oudenaarde, meerbepaald in de Einestraat 37.

“Door de nabijheid van het station en verschillende verbindingswegen, zijn wij vlot bereikbaar voor cliënten uit de ruime omgeving”, geeft Jelle Lammertyn mee. “Wie een advocaat nodig heeft in Oudenaarde, kan er nu al terecht voor een afspraak.

30 jaar expertise

Sinds 2003 zijn beide zaakvoerders als advocaten verbonden aan dit kantoor. Initieel bestond het onder de naam Van Marcke advocaten, genoemd naar oprichter en voormalig burgemeester van Anzegem Claude Van Marcke die verbonden was aan de Balie van Kortrijk. Toen Van Marcke in 2017 op 48-jarige leeftijd plots kwam te overlijden, namen de twee huidige zaakvoerders het kantoor over. Na dertig jaar, komt er nu dus een tweede kantoor.

Netwerkevent Waregem – Expo

Donderdag 21 november vindt in Waregem Bedrijven Contact plaats in de Zuiderlaan. Daar vind je op stand 418 zeven bedrijven die de handen in elkaar slaan op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden. Het Anzegemse D&L Advocaten is één van hen. “De beste zaken worden gedaan aan de toog, dat weet iedereen”, aldus Vallery Declercq van D&L Advocaten. “Welkom aan onze sfeervolle bar met een vleugje Zuid-Franse charme en een lekker hapje en drankje!”

Samen willen ze zorgen voor een vleugje kracht, stijl en samenwerking. “Dit mag je niet missen”, vervolgt Pavel Desmet van BMW Lemmens – Le Couter uit Desselgem. De partners achter deze samenwerking zijn Ballroom – Locations & Events, Inofec Kantoormeubelen, IT Provider, BMW Lemmens – Le Couter, Dwars door Vlaanderen, D&L advocaten en KBC Business & Private Banking. “We staan alvast klaar om nieuwe kansen en samenwerkingen te ontdekken”, klinkt het. Aan de ingang van Waregem Expo staat de indrukwekkende BMW M5 te blinken en binnen word je verwelkomd door agent Werner en het ganse team van ‘Le Gendarme de la Lys’. De blikvanger op donderdag is de presentatie van de gloednieuwe BMW X3.

(GV)