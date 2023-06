AD Delhaize Wevelgem wordt Spar supermarkt

De kogel is door de kerk. AD Delhaize wordt Spar. Of liever, wordt een supermarket onder de SPAR-vlag. De winkel treedt in het najaar dus toe tot de grote Colruyt familie, de producten en de winkelinrichting zullen wel wat wijzigen maar het personeel en de klantvriendelijkheid blijven de troeven.

De geruchtenmolen draaide al maanden op volle toeren: “De Delhaize zou verkocht worden”. Het zou Jumbo worden, of een andere supermarkt. In ieder geval zou zaakvoerder Jan Dekoninck eraan denken om de goed draaiende supermarkt van de hand te doen. Wat hij enkele weken nog in alle talen ontkende, werd gisteren toch bevestigd. Via een mededeling aan het personeel werd bekend gemaakt dat er in de plaats een Spar supermarkt komt. De officiële mededeling luidt: “De exploitant van de AD Delhaize te Wevelgem heeft beslist om de samenwerking met Delhaize stop te zetten en om vanaf midden oktober een nieuwe samenwerking aan te gaan met Retail Partners Colruyt Group, onder de SPAR-vlag.”

Aanzienlijke oppervlakte

Zelf wou zaakvoerder Jan Dekoninck niets kwijt, behalve dat hij uitkijkt naar zijn pensioen en dat de kinderen in de winkel blijven werken. Hanne Poppe, persverantwoordelijke bij Colruyt Group, verschafte meer uitleg. “Vanuit Retail Partners Colruyt Group (RPCG), zijn wij verheugd met deze beslissing van de exploitant. Dit past immers in onze strategie om meer Spar winkels van een aanzienlijke oppervlakte te hebben, en het versterkt daarnaast ook onze aanwezigheid in de regio. De exploitant heeft op 31 mei het personeel geïnformeerd over de toekomstige samenwerking met RPCG. Deze zal dit najaar opstarten. De dochters van de huidige uitbater blijven deel uitmaken van het winkelteam. Voor de klanten verandert er dus weinig: ze kunnen blijven winkelen bij hun vertrouwde gezichten. De komende maanden worden de verdere praktische afspraken rond bijvoorbeeld assortiment en winkelinrichting gemaakt.”

Zelfstandige basis

Dat er toch wel iets zal veranderen spreekt vanzelf. Het logo Delhaize zal verdwijnen, dat van Spar komt in de plaats. De winkel blijft verder uitgebaat worden op zelfstandige basis. De Retail partners Colruyt Group verenigt alle activiteiten van Colruyt Group die te maken hebben met zelfstandigen. Het gaat in totaal om zo’n 385 winkels. Ongeveer de helft zijn Spar winkels, de andere helft zijn winkels van Alvo, zelfstandige Mini Markets, klein- en groothandelsklanten.

“We hebben met Retail Partners Colruyt Group een stevige expertise opgebouwd om een naadloze overgang te bekomen voor de medewerkers en de buurt”, aldus Hanne Poppe. “Het hele Colruyt Group team kijkt ernaar uit om nauw samen te werken met de huidige uitbaters en medewerkers om een succesvolle toekomst voor deze supermarkt te verzekeren.”