Action Tielt in laatste rechte lijn naar opening

De nieuwe Action-vestiging in Tielt opent op zaterdag 16 november de deuren. De winkel zal een oppervlakte hebben van 809 vierkante meter en komt zoals eerder aangekondigd naast de Carrefour in de Fonteinestraat.

De Carrefour Market, een van de baanwinkels die al langer te vinden is langs de Ringlaan in Tielt, voerde in het najaar van 2023 grondige verbouwingen door, waarbij de winkeloppervlakte verkleind werd. Zo kwam een nieuwe winkeloppervlakte vrij net naast de winkel. Die ruimte is inmiddels volledig afgescheiden van de supermarkt, terwijl ook het sas aan de inkom ontdubbeld werd. Werklui waren woensdag de laatste hand aan het leggen aan een nieuw bakstenen muurtje op de plek van die oude inkom.

Joeri Sanders, General Manager Action BeLux: “We zoeken altijd naar manieren om onze klanten de best mogelijke winkelervaring te bieden. Bij Action staat de laagste prijs altijd voorop, maar ook kwaliteit en verduurzaming vinden we erg belangrijk. In de winkels vind je dan ook producten zoals ons 100% circulair geproduceerde Curvermandje, dat gemaakt is van geretourneerde Actionproducten en de Action-shopper gemaakt van 100% gerecycled kunststof. We gebruiken zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal, recyclen afval, en onze winkels zijn, inclusief de nieuwe vestiging in Tielt, voorzien van energiebesparende LED-verlichting en verwarmingssystemen zonder aardgas.”

De vestiging in Tielt is al de vijfde nieuwe Action-winkel die dit jaar opent in België, nummer 220 in totaal. (SV)