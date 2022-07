Action en Kruidvat vullen laatste twee winkels op Westpark Veurne

Vastgoedontwikkelaars Pano Real Estate en Pattim (familie Panckoucke) liggen nog steeds op schema voor een opening van winkelcomplex Westpark Veurne. Sinds midden maart 2022 werken dagelijks gemiddeld 40 arbeiders aan het nieuwe winkelpark langs de Brugsesteenweg in Veurne. De feestelijke opening voor het publiek staat gepland op woensdag 9 november 2022.

Westpark Veurne biedt onderdak aan negen winkels, allemaal tussen 600 en 2200 m². Met de komst van Action (1.000 m² BVO) en Kruidvat (700 m² BVO) kennen nu ook de twee laatste winkels hun invulling.

Eerder bevestigden discounter Lidl, kledingzaak Bel&Bo, Buurtslagers-concept Bon’Ap, Nederlandse supermarktketen Jumbo, speelgoedretailer Fun, keukenwinkel Eggo en meubelretailer Jysk hun komst. Het winkelpark schept werkgelegenheid voor in totaal 160 mensen, die maximaal plaatselijk worden gerekruteerd.

“De Veurnenaar kan binnenkort terecht op Westpark om te winkelen bij de vertrouwde concepten van Action en Kruidvat. We bieden hun op een nieuwe locatie voldoende parking en een vlotte en veilige bereikbaarheid”, weet Thomas Panckoucke van vastgoedontwikkelaar Pattim. “Het retailpark is vroeger dan verwacht 100% verhuurd”.

Stap voorwaarts

“We zijn zeer verheugd met deze stap”, zegt General Manager Judia Elkadi van Action België. “Onze formule draait om een verrassend en zeer laaggeprijsd assortiment. Dat zorgt ervoor dat onze klanten graag een bezoekje brengen aan onze winkels. Deze winkel, gesitueerd tussen andere relevante retailers is een versterking voor de consument en ook voor ons. Met de moderne, vaak duurzame faciliteiten en ruime parkeervoorziening en de locatie in onze vernieuwde winkelinrichting zetten we een duidelijke stap voorwaarts.”

Parkbeheerder

Het winkelpark zal worden beheerd door vastgoeddienstverlener Quares. “We zijn trots opnieuw een duurzaam retailpark te mogen toevoegen aan onze property management portefeuille. Hoewel de retailsector in het algemeen met uitdagingen kampt, merken we dat de vraag van de consument voor gemakkelijk bereikbare winkelparken en betaalbare winkelconcepten sterk aanwezig blijft.” aldus Siham Rahmuni, CEO van Quares.

De bouw van het winkelpark zit op schema voor een opening op woensdag 9 november 2022. De structuur van het winkelpark is inmiddels volledig geplaatst, de eerste laag asfalt is gegoten op de parking en alle vloeren in de winkels zijn gestort. Lidl heeft de winkelinrichtingswerken recent aangevat.