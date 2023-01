Actieve revalidatie speelt belangrijke rol in kinepraktijk in Ichtegem

Aktief Kinesitherapie, zo heet de nieuwe kinepraktijk van Matthijs Vanden Bussche (29) in de Keibergstraat. De naam is niet toevallig gekozen, want tijdens de behandelingen speelt actieve revalidatie een belangrijke rol. In de gloednieuwe praktijk is er een ruime, moderne oefenzaal en zijn er drie afgesloten behandelruimtes.

“Ik ben van Zande (deelgemeente van Koekelare, red.) afkomstig”, vertelt een enthousiaste Matthijs. “Mijn grootouders woonden in de Keibergstraat, vandaar dat ik de omgeving hier goed ken. Ik studeerde vijf jaar revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de UGent, gevolgd door een postgraduaat manuele therapie. Intussen heb ik reeds zes jaar werkervaring in een groepspraktijk in het Gentse.”

Een manueel therapeut focust zich op het behandelen van rug- en nekklachten (acute blokkade, lumbago, hernia, whiplash…).

Dry needling

Andere specialisaties waarvoor je bij Aktief Kinesitherapie terechtkan, zijn sportkinesitherapie, postoperatieve revalidatie, personal training, bikefitting en dry needling. Bij dry needling wordt een pijnpunt in de spier aangeprikt met een steriele naald. Het doel is de aangeprikte spier(vezels) snel en langdurig te ontspannen, en op die manier pijnverlichting te bekomen.

Naast het werk gaat Matthijs regelmatig fietsen en lopen. Vroeger speelde hij voetbal bij VV Koekelare, SK Eernegem en KM Torhout. Vandaar zijn interesse om, naast de bovenvermelde specialisaties, ook sportploegen en (duur)sporters te begeleiden.

Matthijs had van jongs af aan de ambitie om een eigen kinepraktijk op te starten. Voorlopig kan er een afspraak ingeboekt worden op maandag, woensdag en vrijdag.