Achielle genomineerd voor ‘Beste product van West-Vlaanderen’

B2B-nieuwplatform Made In, onderdeel van Mediahuis, organiseert een wedstrijd om de prestigieuze award Beste product van West-Vlaanderen in de wacht te slepen. Het Egemse Achielle is met zijn retrofietsen genomineerd als een van vijf finalisten voor onze provincie.

Het Egemse Achielle, dat enkele weken geleden nog een nieuwe toonzaal opende, is met zijn retrofietsen een toonbeeld van West-Vlaams vakmanschap. Dat het bedrijf nu genomineerd is als één van de finalisten voor de award Beste product van West-Vlaanderen is dan ook een beloning voor de jarenlange inzet. B2B-platform Made In wil met deze wedstrijd de meeste opmerkelijke en innovatieve producten uit Vlaanderen in de schijnwerper zetten. Meer dan 200 inzendingen dongen dit jaar mee naar een plek in de top 20 per provincie. Het publiek kon verder stemmen voor de vijf eindgenomineerden. Een vakjury zal nu de finalisten beoordelen en de winnaar selecteren op basis van onder andere vakmanschap en originaliteit. De winnaars zullen op 19 november in Mechelen bekendgemaakt worden. “We zijn uiteraard zeer vereerd met deze nominatie en zien hierin het bewijs dat onze aanpak de juiste was”, vertelt Peter Oosterlinck ons. “Onze Achielle-fiets is meer dan een vervoersmiddel: het is een eerbetoon aan Belgisch vakmanschap. Met onze roots stevig verankerd in de productie van fietsframes, evolueerde Achielle van een frameproducent tot een merk dat handgemaakte, duurzame fietsen levert die het beste van klassiek design en moderne technologie samenbrengen.”

Wereldwijd

“Onze fietsen worden niet alleen in België, maar wereldwijd gewaardeerd door klanten die op zoek zijn naar een authentiek en stijlvol vervoersmiddel. Met elk model willen we het Belgische ambacht, traditioneel design en moderne componenten combineren en zo iets bijzonders op de markt brengen. We zijn ervan overtuigd dat we met de Achielle-fiets een stukje West-Vlaanderen op de wereldkaart zetten. Elke Achielle-fiets wordt op bestelling gemaakt in ons atelier in Pittem, en draagt de stempel lokaal engagement. We zijn een van de weinige Europese frameproducenten die in eigen land blijft produceren.” (JG)