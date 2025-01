81 winnaars Eindejaarsactie krijgen Nieuwpoortse Cadeaubonnen

In de kerstperiode liep de Winters Nieuwpoort Eindejaarsactie Shop & Win. Bij elke aankoop in een deelnemende handels- of horecazaak kregen shoppers een lotje. Van zaterdag 14 december tot en met 4 januari konden shoppers hun lotjes deponeren in de urne in het Stadhuis, in de brievenbus aan het Huis van de Kerstman of in het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad. Maar liefst 500.000 lotjes werden ingediend. Nu heeft Stad Nieuwpoort de winnaars bekendgemaakt. De prijzenpot van 5.800 euro aan Nieuwpoortse Cadeaubonnen wordt verdeeld onder 81 personen.

De hoofdprijzen bestaan uit Nieuwpoortse Cadeaubonnen ter waarde van 1.000 euro, 500 euro en 200 euro. Deze gaan respectievelijk naar Nathalie Tinter, Christine Desmet en Rita Van de Perre. Drie personen slepen elk een Nieuwpoortse Cadeaubon van 100 euro in de wacht. Maar liefst 75 andere deelnemers aan de Eindejaarsactie krijgen een Cadeaubon van 50 euro.

Een volledig overzicht van alle winnaars vind je op www.nieuwpoort.be/eindresultaat-eindejaarsactie. Zij krijgen hun bonnen overhandigd tijdens de plechtige prijsoverhandiging op dinsdag 21 januari om 18 uur in de Raadzaal van het Stadhuis.

(PG)