5% korting bij vegan webshop tAK uit Marke tijdens de Try Vegan maand november

Vanessa Blomme (50) richtte tAK in 2017 op. Haar conceptstore voor een plantaardige levensstijl begon als fysieke winkel met veganistische producten en takeaway aan Pottelberg in Marke en ging een jaar later volledig over tot een online webshop. “We proberen mensen te overtuigen dat je je niets moet ontzeggen als veganist.”

Met de campagne Try Vegan worden mensen geïnspireerd om in de maand november vaker plantaardig te eten. De vegan webshop tAK neemt elk jaar deel door iedereen die zich inschrijft voor Try Vegan 5% korting te geven op de producten. “Van voorverpakte voeding tot verzorging. Ik zoek steeds naar nieuwe en originele veganistische producten, zaken die je doorgaans niet vindt in de grootwarenhuizen, en test die persoonlijk uit.”

“Ik zoek steeds naar nieuwe en originele veganistische producten, zaken die je doorgaans niet vindt in de grootwarenhuizen”

Tijdens haar studententijd in 1995 werd Vanessa vegetariër. Tien jaar geleden maakten zij en haar man de overstap naar vegan. “Een volledig plantaardig eetpatroon en levensstijl kwam er na het lezen van ‘De Vrolijke Veganist’ van Floris Van den Berg. Jarenlang zijn we blind geweest voor de wanpraktijken in de zuivelindustrie. Hoe kalfjes van de koe worden gescheiden, de jongetjes kort daarna worden geslacht en de meisjes hetzelfde lot als hun moeder te wachten staat. Dat heeft echt mijn ogen opengedaan.”

Speciësisme (discriminatie tussen wezens op basis van hun soort), met als gevolg de exploitatie van dieren voor voeding, kledij, schoeisel, meubilair en accessoires, en de impact van de intensieve veeteelt op het milieu waren allemaal redenen voor Vanessa om een nieuwe levensstijl te omarmen. “Dat ging van dag op dag en had ik geen problemen mee. De andere manier van koken vraagt wel wat aanpassingen, dat kan ik niet ontkennen.”

De naam ‘tAK’ komt van ‘dankjewel’ in het Deens. “Een ‘dank u’ aan iedereen die plantaardig overweegt, denkt, omarmt. Ook een leuke verwijzing naar mijn voorliefde voor Scandinavië. Het woord tak in het Nederlands is op en top plantaardig en je kan het ook zien als de afkorting van ‘The Animal Kingdom’.”