3.669 nieuwe ondernemingen in 2022 in arrondissement Kortrijk, maar ook dubbel zoveel faillissementen: “Hoe meer bedrijvigheid, hoe meer kans op falen”

Volgens de nieuwe cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel startten er in 2022 3.669 nieuwe ondernemingen in het arrondissement Kortrijk. Dat zijn er 488 meer dan er zich inschreven in 2021, wat een sterke sprong is in de al stijgende tendens over heel België. Het Kortrijkse arrondissement kent in de laatste decennia ook een sterke, constante groei. In vergelijking met 2008 verdubbelde het aantal jaarlijkse nieuwe ondernemingen. Maar, opvallend, in 2022 waren er ook twee keer zoveel faillissementen in vergelijking met 2021.

Kortrijks schepen van Economie Wouter Allijns (Team Burgemeester) ziet de bloeiende Kortrijkse bedrijfswereld niet enkel als een louter economisch verhaal: “Kortrijk is de enige centrumstad waar werkelijk alle kennisinstellingen aanwezig zijn. Denk maar aan de beide grote Vlaamse universiteiten, KU Leuven en UGent, en dan ook nog eens de hogescholen Howest en Hogeschool VIVES. Waar er vroeger een Kortrijkse brain drain bestond doordat velen naar Leuven en Gent trokken, spreek ik nu liever van een brain gain, mede dankzij die campussen in onze stad.”

Aantrekkelijke stad

Allijns kent het stijgende aantal opstartende bedrijven ook toe aan het beleid van de laatste tien jaar: “Om bedrijvigheid in een stad te krijgen, moet je je stad aantrekkelijk maken. Wij doen dat met het Kortrijkse stadbestuur in deze, maar ook de vorige legislatuur, op verschillende manieren.”

“Als je een goeie bedrijvigheid wilt in je stad, moet je je stad ook aantrekkelijk maken om te wonen. De meeste huizenkopers in Kortrijk zijn tussen de 28 en 32 jaar op dit moment. Mensen van die leeftijd starten dan ook sneller een bedrijf op. Bovendien zorgt de brain gain er ook voor dat er gewoon ook veel goede werkmensen zijn om in die nieuwe bedrijven te werken.”

“Vroeger had je een brain drain in Kortrijk, maar nu zie ik eerder een brain gain”- Wouter Allijns, schepen van Economie

Leegstand aanpakken

“Die evolutie gebeurt natuurlijk niet van vandaag op morgen. We hebben er actief voor gezorgd dat het aangenaam vertoeven is in Kortrijk en zullen in de toekomst daarop blijven inzetten. Het wonen in de stad moet zo aantrekkelijk mogelijk blijven en we moeten ook ruimte blijven creëren om te ondernemen. Wat de retail betreft, is het belangrijk dat we de leegstand aanpakken door bijvoorbeeld meer leegstaande handelspanden om te vormen tot woningen.”

Het Kortrijkse stadsbestuur nam in de huidige legislatuur een aantal maatregelen die de stijging verklaren: “We schrijven sinds 2019 een aantrekkingspremie uit voor bepaalde bedrijven die zich in Kortrijk vestigen. Daarbij wordt het eerste jaar van de huur terugbetaald en we merken dat dit systeem zeer goed werkt. Ook aan mobiliteit werken we, want Kortrijk is interessant voor grotere bedrijven door de goede bereikbaarheid. Als je Kortrijk vergelijkt met bijvoorbeeld Gent of Antwerpen, heb je hier bijna geen file. Bovendien is onze stad compact, wat interessant is voor het transport.”

Twee crisissen

In de verdubbeling van het aantal faillissementen ziet Allijns dan weer een uitloper van de corona- en energiecrisis: “Ten eerste zorgt meer bedrijvigheid in een stad er sowieso ook voor dat er meer kans is op falen. Verder mogen we ook niet vergeten dat veel bedrijven het moeilijk hadden door de coronacrisis en de daaropvolgende energiecrisis. Vroeger maakten bedrijven in een generatie slechts een crisis mee en nu stapelen ze elkaar op. Dat is moeilijk.”

De schepen van Economie benoemt Hangar K ook als een belangrijk element in de groei van jonge bedrijven in het Kortrijkse. Dit gebouw is een ecosysteem voor lokaal ondernemerschap. Jonge ondernemers kunnen er dus een deel van het gebouw gebruiken als kickstart.

BiometrIQ bekroond

Dat is ook wat BiometrIQ, een bedrijf dat gepersonaliseerd voeding- en sportadvies geeft aan de hand van data en AI, in 2021 deed. Het bedrijf werd opgestart door Pieter Josson en Tijs Engelrelst, die beiden actief waren in de wereld van de artificiële intelligentie.

In een paar jaar tijd groeide het bedrijf uit tot een team met 7 tot 8 voltijdse werknemers en met 210 praktijken in België en Nederland waarmee wordt samengewerkt. Die groei werd ook opgemerkt door Unizo West-Vlaanderen: het verkoos BiometrIQ als ‘Beloftevolle KMO van het jaar’.

Tijs Engelrelst geeft een woordje uitleg: “We hadden het eigenlijk niet echt verwacht. De drie overblijvende kandidaten kwamen uit volledig verschillende sectoren en waren sowieso allemaal heel sterk. Het is vooral ons innovatieve karakter dat ervoor zorgde dat wij uiteindelijk de wedstrijd wonnen.”