24 handelaars houden eindejaarsactie in Ruiselede

Niet minder dan 24 Ruiseleedse handelaars zetten dit jaar, in samenwerking met Unizo, hun beste beentje voor tijdens een eindejaarsactie, die loopt van 1 tot en met 31 december.

De actie is de eenvoud zelve: per aankoopschijf krijgt de klant een kraslotje, waarmee meteen duidelijk wordt of je al dan niet een aankoopbon van € 10 gewonnen hebt. Die aankoopbonnen kun je spenderen in de zaak, waar je het winnende lotje kreeg. Maar ook als je niets wint, kun je die loten nog stoppen in de grote rode box vlakbij het gemeentehuis. Dan maak je nog eens kans op enkele waardevolle prijzen met onder meer een hoofdprijs van 500 euro! Klanten krijgen tot en met 31 mei de tijd om hun bonnetjes in te wisselen.

De deelnemende handelaars zijn: Kapsalon Griet’z Style, Wijn en Wens, Teen en ‘t ander, Vishandel Vanlaere, Brandstoffen Maenhout, Bakkerij Pascalino, Koelwaren Biebuyck NV, Bakkerij Rutsaert, Wijnen Wijnsafari, Landbouwmachines Bart Verwilst-Raedt, Grasmachines Verbeke, Frietatelier Poeki, Kapsalon Marian, Hobbyvoeders Demey, Installatiebedrijf Tom De Paepe, Frituur Tivoli, Optiek Vanrenterghem, Restaurant De Nieuwe Lekkerbek, Butcher Louis/De Beenhouwerij, Slagerij Benny, Fietsen ’t Soupaepke, Nagelstudio Justelle, Handy Home Devolder-Coussens en Lingerie Petra.