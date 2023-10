Bazar Zerda is nieuw in Wervik: “Uitgebreid gamma met producten uit heel de wereld”

Op de hoek van de Hellestraat en Menensesteenweg in Wervik ging Bazar Zerda open. Mustafa Zerda (42) opende er na Menen en Charleroi zijn derde winkel. Tot halfweg september 2018 was er daar een filiaal van Spar. “Naast Afrikaanse specialiteiten hebben we ook veel Turkse voeding en Spaanse producten binnen”, klinkt het.

Mustafa Zerda begon in Charleroi met de uitbating van een winkel. “In een kleine winkel van nauwelijks 100 vierkante meter”, vertelt hij. “Ondertussen hebben we daar een ander en ruimer handelspand op het oog.”

In de Rijselstraat, pal in het centrum van Menen, ging begin april 2020 Bazar Zerda open. “Dat was toen het begin van corona”, blikt zijn echtgenote Rachida terug. “Achter de winkel is er een kleine parking. De ligging is daar een pluspunt, niet ver van de Grote Markt. In Menen is er een behoorlijk deel decoratie. Hier in Wervik is dat eerder beperkt.”

“In Menen hebben we veel klanten uit Wervik en we vroegen ons op basis daarvan af of het niet interessant zou zijn een winkelruimte te zoeken in Wervik. Via Glenn Tally van Immo Tally zijn we hier beland. Het stond hier te huur. We vinden dit een goede plaats om een nieuwe winkel te beginnen. Het is kleiner dan in Menen. Daar beschikken we over een winkelruimte van 780 vierkante meter.”

Eerder 2Chair

De nieuwe winkel heeft een rijke geschiedenis. Eigenaars zijn Ludovic Catteeuw en zijn echtgenote Karolien Ramon van de bakkerij Luka in Marke. Karolien groeide op in de Ooststraat in Wervik, haar man in Menen. Ze werden enkele jaren geleden de nieuwe eigenaars van het station in Wervik, nu feestzaal Wervik Stoasche. Eerder kochten ze ook al het pand waarin supermarkt Spar zat. Toen Mario Debeuf er vertrok om gerant te worden van de Carrefour Market in de Ieperstraat in Menen stond het nadien vol stoelen en tafels in verschillende stijlen en afmetingen. Ludovic opende er met 2Chair een nieuwe winkel die ondertussen is verhuisd naar de Julien Cagniestraat in Lauwe.

“Exclusieve verkoper van chocolade en snoep uit Spanje”

Bazar Derba beschikt over een groot aanbod aan specerijen, bloem en producten om te koken en te bakken. Mustafa Zerda is geboren in Marokko en kwam ongeveer twintig jaar geleden in ons land wonen. “De helft van mijn familie woont in Marokko, de andere helft in België”, zegt Mustapha. “We doen allemaal commerce.”

Bazar Zerda heeft alvast verschillende troeven. Zoals de afdeling bakkerij met onder meer Turks brood, stokbroden, pistolets en pizzabrood, groenten en fruit en de slagerij. “We hechten belang aan kwaliteit”, zegt Rachida. “Bijvoorbeeld voor ons gehakt lieten we door een labo analyses doen.”

De rekken staan alvast bomvol. “In het begin in Menen verkochten we Marokkaanse specialiteiten die in België moeilijk te vinden zijn”, zegt Rachida. “Ondertussen is het gamma uitgebreid. We hebben nu een mix van alles. Het is de bedoeling dat iedereen hier vindt wat hij zoekt.”

Kruiden en bloem

Het aanbod is divers. Van rijst en pasta, veel soorten thee tot tonijn uit Spanje. Bazar Zerda heeft ook zijn eigen merk van kruiden, bloem en gerstemeel in allerlei volume. “Dat wordt voor ons geproduceerd in Spanje”, zegt de uitbater die zich in ons land de enige verdeler van Tirma mag noemen. “Dat is chocolade en snoep uit Spanje die we exclusief hier en in Menen verkopen.”

Het leven is zoveel duurder geworden. Ook in de winkelkar. “Bij ons gaat het om normale prijzen, we zijn niet duur”, benadrukt Rachida. “De promo’s zijn altijd dezelfde in zowel Menen als in Wervik. We voeren promotie via onze Facebookpagina die voor de beide winkel trouwens dezelfde is.”