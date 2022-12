Bart Tommelein samen met prinses Astrid en minister-President Jan Jambon op prinselijke missie naar Japan

De burgemeester van Oostende, Bart Tommelein (Open VLD) neemt van maandag 5 tot en met vrijdag 9 december deel aan de prinselijke handelsmissie in Japan. De burgemeester bezoekt er onder andere het Japanse bedrijf Daikin, dat ook een vestiging in Oostende heeft.

Onder leiding van prinses Astrid en Minister-President Jan Jambon (N-VA) vindt er vanaf maandag een Belgische economische missie plaats in Japan, met als doel: de economische en culturele banden te versterken. België en Japan vormen immers belangrijke handelspartners. In Japan wordt er sterk ingezet op onderzoek en ontwikkeling en op innovatieve technologie. Daarbij is er speciale aandacht voor hernieuwbare energie.

Burgemeester Bart Tommelein neemt deel aan de missie als voorzitter van REBO (Renewable Energy Base Oostende). Op het programma staan heel wat ontmoetingen, seminaries en bedrijfsbezoeken op de agenda. Zo staart en onder andere een overleg gepland met Mitsubishi over de offshore windinstallaties en de rol die zowel REBO als Haven Oostende daarover opneemt. Oostende is een pionier in de wereld wat offshore betreft, niet alleen omwille van de bouw van de windmolenparken, maar ook wat onderhoud betreft.

Verder staat ook nog een bezoek aan het hoofdkantoor van Daikin gepland, dat een vestiging heeft in Oostende. Tommelein, de prinses en de minister-president worden vergezeld door CEO van Haven Oostende, Dirk Declerck, en Steve Declercq, Business Development Director. Ze nemen er deel aan een panelgesprek over de decarbonisatie in de scheepvaart en er staan gesprekken gepland met enkele rederijen in kader van het aantrekken van bijkomende trafieken voor de Oostendse haven. (JRO)