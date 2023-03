Straks CASH-punt in centrum Hooglede

Batopin, het nieuwe netwerk van bankneutrale geldautomaten in België, bouwt voor de kerk van Hooglede een nieuw CASH-punt. Batopin is een project van ING, KBC, Belfius en BNP Paribas Fortis, die de handen in elkaar slaan om een optimaal netwerk van geldautomaten te voorzien in België. “Het project van deze vier grote banken om in Hooglede zo’n CASH-punt te bouwen juichen we toe”, zegt schepen van Lokale Economie Frederik Sap. “We onderhandelden over de extra optie om ook geld te kunnen storten. Concreet betekent het dat iedereen, ongeacht bij welke bank je klant bent, er geld kan afhalen met een kaart van Bancontact, Mastercard of Visa. Klanten bij één van de grootbanken kunnen er ook geld storten en hun saldo bekijken. In Gits hebben we nog een AXA-kantoor waar geld kan afgehaald worden. Het CASH-punt zal ook rolstoeltoegankelijk zijn.” (EVG/foto EVG)