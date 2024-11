Nieuw CASH-punt op Vuurtorenwijk in gebruik

De inwoners van de Vuurtorenwijk kunnen opnieuw geld afhalen bij een bankautomaat in hun eigen wijk. Die mogelijkheid was weggevallen toen ING zijn bankautomaten had gesloten, net als in veel steden en gemeenten. Door de vaak oudere bevolking werd het gebrek aan automaten om cash geld af te halen als een groot gemis ervaren.

BATOPIN (het Belgian ATm OPtimization INitiative) en het Economisch Huis Oostende gingen op zoek naar nieuwe locaties om extra CASH-punten te plaatsen in de Stad aan Zee. Batopin, een project van KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius en ING, is volop bezig met neutrale CASH-punten te plaatsen in België. De automaten kunnen door iedereen gebruikt worden, ongeacht zijn of haar bank. De keuze voor het nieuwe CASH-punt viel op de Voorhavenlaan 60 in de Vuurtorenwijk.

Met het nieuwe locatie telt Oostende nu zes CASH-punten. Eerder verschenen er al in de Kapellestraat, Nieuwpoortsesteenweg, Alfons Pieterslaan, NMBS-station en aan Kursaal Oostende. De nieuwe automaat is de Voorhavenlaan 60 en wordt geïntegreerd in de buurtwinkel Opex. Er wordt niet toevallig vaak gekozen voor een samenwerking met lokale handelaars. “We kiezen vaak plaatsen waar veel activiteit is zoals stationsbuurten of marktpleinen. We zijn nu automaten aan het plaatsen op zo’n 40-tal locaties waar de laatste vijf jaar geen bankautomaat meer aanwezig was”, licht Wim Pauwels van Batopin toe.

Veiligheid

Er werd gedacht aan de veiligheid van de gebruikers. Zo is het toetsenbord uitgerust met een systeem dat anderen belet om over zijn schouder mee te kijken en in de spiegels boven het scherm kan de gebruiker volgen wat er achter zijn rug gebeurt. Als er zich tijdens de geldafhaling een probleem voordoet, kan contact opgenomen worden met de helpdesk. Voor wie haar of zijn kaart wil blokkeren, zijn ook de gegevens voor de Card Stop-procedure duidelijk uitgelegd op een affiche. Tot slot beschikken de bancontact cashpunten over cameratoezicht 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Bij verdachte gebeurtenissen treedt een alarm met sirene in werking.

Er werd ook rekening gehouden met toegankelijkheid. Zo zijn de geldautomaten van de nieuwe CASH-punten uitgerust met een stembedieningssysteem dat slechtzienden begeleidt bij het afhalen van geld. Om veiligheidsredenen verduistert het scherm zodra iemand op het toestel een koptelefoon aansluit. Het toetsenbord kan ook bediend worden vanuit een rolstoel.