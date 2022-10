Krimpend aantal bankautomaten blijft heikel punt

Op de gemeenteraad van Heuvelland heeft de CD&V vragen gesteld over de bankautomaten in Heuvelland, de verkeersveiligheid in Nieuwkerke en het ontbreken van de bewegwijzering in Wijtschate. Vooral de bankautomaten lijken een heikele kwestie, zowel qua aantal als qua spreiding.

Na die in Loker verdwijnt straks ook de bankautomaat in Nieuwkerke. De neutrale automaat van Batopin in Kemmel is het alternatief. Er is ook een bankautomaat in Wijtschate, bij de bank Crelan. En je kunt ook op de Zwarteberg geld uit de muur halen; die automaat ligt op Frans grondgebied, maar er zijn geen extra kosten aan verbonden.

De spreiding vindt CD&V Heuvelland verre van ideaal. “Bovendien is het centrum van Kemmel al zeer druk. Door alle Heuvellanders die richting uit te sturen voor cash, vergroten we de drukte en plaatsen we de bankautomaten niet meteen op een goed bereikbare plaats”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Nathan Duhayon. “Mochten er automaten zijn in bijvoorbeeld Reningelst of Dikkebus, dan zou dat een oplossing bieden voor de inwoners van Westouter, De Klijte of zelfs Loker. Als we werk willen maken van dorpen waar het aangenaam wonen is voor mensen van alle leeftijden, dan zijn toegankelijke bankautomaten een belangrijk element.”

Op een automaat van de Post moet Heuvelland niet rekenen

Burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) overweegt nu een schrijven aan Batopin, om alsnog een bankautomaat aan de andere kant van Heuvelland te krijgen, met name voor Loker en Westouter. “Een eerdere vraag werd echter al negatief beantwoord.”

Op een automaat van de Post moet Heuvelland niet rekenen. “Enkel als de banken geen bankautomaat voorzien, kunnen we een beroep doen op de Bank van de Post. Zo heeft Mesen een bankautomaat van de Post”, zegt de burgemeester. “Gewoon omdat daar geen vestiging is van erkende banken.”

Veilig oversteken

Ook over de oversteekplaatsen in de dorpskern van Nieuwkerke maakte CD&V Heuvelland zich zorgen. “Die zijn niet bepaald verkeersveilig. Aan beide kanten van de straat is er mogelijkheid om te parkeren. Bij het oversteken is het zicht erg beperkt”, zei raadslid Geert Debergh. “Wij lanceren zelf een voorstel, dat voetgangers toelaat om al ter hoogte van de geparkeerde wagens te komen, om zo zichtbaarder te zijn en zelf een beter zicht te hebben bij het oversteken.”

Schepen Dirk Baekelandt ging al op werkbezoek met de beleidsmensen van het Agentschap Wegen en Verkeer en kon al een paar maatregelen realiseren. “Met een extra belijning en strak afgebakende parkeerstroken is er al wat meer ruimte aan de voetpaden. Er komen ook fietssuggestiestroken en we verlagen de voetpaden ter hoogte van de zebrapaden.”

Wegwijzers

Tot slot kaartte CD&V Heuvelland ook de dorpskernvernieuwing in Wijtschate aan. Daar ontbreken nog alle bewegwijzeringsborden naar de omliggende dorpen en steden. Schepen Baekelandt gaf aan dat deze er zeker komen, “eenmaal de zone 30-borden geplaatst worden.”

In Wijtschate keren ook de bushokjes terug: één op de hoek van de Ieperstraat en de Staanijzerstraat, en één op het marktplein. Daar komen ook zitbanken.