Inwoners mogen suggesties voor locatie CASH-punt doen

Volgend jaar opent in het centrum van Zedelgem een CASH-punt. Ongeacht bij welke bank je klant bent, zal je er cash geld kunnen afhalen. Klanten van de vier initiatiefnemende banken KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius en ING kunnen aan meer dan de helft van cash-automaten ook geld storten. Dat zal ook in Zedelgem het geval zijn. “Cash is een blijver”, meent Jeroen Ghysel, ceo van Batopin, de beheerder van het netwerk van CASH-punten.

Gezocht: locatie

“Hoewel het aantal betalingen in cash elk jaar afneemt, zijn we er toch van overtuigd dat cash geld als betaalmiddel zal blijven bestaan in onze samenleving. Daarom willen we een duurzame lokale verankering op 970 plaatsen in België aanbieden om elke consument op een vlotte manier toegang te verzekeren tot cash geld. We richten ons specifiek op plaatsen waar vaak cash geld gebruikt wordt, zoals dorpscentra, stations voor openbaar vervoer of grote winkelcentra.”

Ook Zedelgem krijgt in 2025 een CASH-punt in het centrum. Alleen is de exacte locatie nog niet gevonden. Batopin roept dan ook de hulp in van de inwoners van Zedelgem. “Elke suggestie in het centrum is meer dan welkom. Wij huren een pand voor minstens negen jaar”, vervolgt Jeroen Ghysel. “Maar let op, niet elk pand komt in aanmerking. Het moet centraal gelegen zijn, liefst met parking vlakbij en toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. We bouwen om veiligheidsredenen enkel in panden met een afgesplitst gelijkvloers huurgedeelte en de gevel moet minimaal 5 meter breed zijn.”

Ook in Aartrijke

Ook Aartrijke, Ichtegem en Oostkamp krijgen een CASH-punt, maar daar zijn de voorbereidende werken reeds gestart. Wie vandaag al geld wil afhalen bij een CASH-punt, kan terecht in Torhout of Jabbeke. Wie een geschikt pand te huur weet in het centrum van Zedelgem, kan een mail sturen naar CASH via rentit@batopin.be. (BC)