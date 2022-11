ING-kantoor schrapt bankautomaten in Kuurne, kantoor blijft wel actief

Het ING-kantoor in Kuurne schrapt haar bankautomaten. Wie geld wil afhalen in het centrum van de gemeente kan dat in het Crelan-kantoor in de Kortrijksestraat en binnenkort ook in de Argenta-vestiging in de Kerstraat. Ook in het winkelcentrum Ring kan je nog cash geld afhalen, maar echt een snelle stop is dat niet.

Het aantal cash-opvragingen aan geldautomaten is de laatste jaren sterk gedaald en betalingen met kaart namen dan weer fors toe. De grootbanken ING, KBC, BNP Paribas Fortis en Belfius beslisten onder andere daarom al om een aantal bankautomaten te schrappen en een gezamenlijk bankneutraalnetwerk van geldautomaten te starten: Batopin.

Die automaten zijn niet langer gekoppeld aan een bankkantoor. Ze komen op drukke plaatsen, zoals winkelcentra en stations. Het gaat in totaal om 2.200 automaten tegen 2025. Dat is een pak minder dan de 5.000 die er nu zijn. De banken garanderen wel dat 99 procent van de bevolking binnen een straal van vijf kilometer een geldautomaat zal hebben.

CASH-punten

ING Kuurne schrapt dus de bankautomaten in het vrij recente kantoor in het kader van die beweging. Er zouden wel onderhandelingen bezig zijn om zo’n CASH-punt van Batopin in het centrum van de gemeente te voorzien. Voor andere CASH-punten van Batopin moet je vanuit Kuurne al naar Kortrijk, Harelbeke, Deerlijk of Lendelede.

Voor wie zich zorgen zou maken, het bankkantoor zelf blijft open. “Het klantengedrag blijft veranderen en in die context past ING haar kantorennet aan”, zegt Peter Dercon van ING. “Minder en minder mensen komen immers nog naar een kantoor en bankieren steeds meer digitaal en/of op afstand. Kantoren – zowel statutaire als zelfstandige – blijven echter een belangrijke rol spelen. Het basisprincipe van ING is en blijft dat onze klanten kunnen blijven rekenen op fysieke toegang tot en ondersteuning via een kantoor. Specifiek voor wat het ING kantoor van Kuurne betreft: dat blijft behouden.”

