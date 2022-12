IN KAART Je kan steeds meer ‘neutraal’ geld afhalen in West-Vlaanderen: 250 Batopin-cashpunten tegen eind 2024

Het neutraal geldautomatennetwerk Batopin krijgt steeds meer vaste voet aan grond in onze provincie. West-Vlaanderen telt nu al 32 locaties met 76 automaten, twintig nieuwe plekken liggen al vast. Tegen eind 2024 moeten op 95 locaties in totaal 250 automaten operationeel zijn. “We merken dat onze cashpunten steeds vaker gebruikt worden”, stelt woordvoerder Vincent Bayer.

Betalen doen we de laatste jaren steeds vaker met de bankkaart of digitaal, een evolutie die zich door de coronacrisis sneller dan ooit heeft voortgezet. Maar cash geld is allesbehalve uitgestorven. Voor banken is het echter te duur geworden om zelf alle geldautomaten aan hun filialen operationeel te houden. Steeds meer kantoren sluiten ook de deuren, maar de vraag om cash uit de muur te halen, blijft overeind.

Om aan die nood te voldoen, hebben vier Belgische grootbanken – Belfius, KBC, BNP Paribas Fortis/Fintro en ING – Batopin opgericht. Hiermee willen de initiatiefnemers cash geld structureel en op lange termijn garanderen.

“Het succes van kaartbetalingen en digitaal bankieren leidt tot een vermindering van het aantal bankkantoren”, duidt Batopin-woordvoerder Vincent Bayer. “Deze evolutie zorgt echter voor onevenwicht in de spreiding van de geldautomaten. Op bepaalde plaatsen zijn er te weinig, terwijl er op andere plekken net sprake is van overcapaciteit. Batopin wil hier een antwoord op bieden.”

Cash vrijwaren

Batopin is van nul begonnen en startte de uitrol in 2021. “Wij vormen een netwerk van neutrale geldautomaten, los van de banken. Die automaten noemen we Bancontact Cashpunten en moeten op termijn de huidige netwerken van de vier betrokken banken vervangen.”

“Onze missie is eenvoudig: toegang tot cash in ons land mee helpen vrijwaren. Wij willen het juiste aantal geldautomaten op de juiste locaties implementeren. Op plaatsen waar burgers ze écht nodig hebben.”

© IG KW

De ambities van Batopin liggen hoog: tegen eind 2024 moeten er op 750 locaties in heel België in totaal 2.240 cashpunten actief zijn. “Op nationaal niveau zitten we momenteel op 37 procent van de uitrol van ons beoogde netwerk. Zo’n 22 procent is al actief, bij vijftien procent ligt de locatie al vast en worden de automaten geïnstalleerd.”

In West-Vlaanderen staat de teller op 45 procent. “Dertig procent – 32 locaties met 76 automaten – is al actief, bij vijftien procent – goed voor nog eens twintig locaties – zijn we de cashpunten aan het plaatsen.”

Horeca, retail…

Waar die moeten komen, onderzoekt Batopin grondig. “We bekijken waar mensen nog daadwerkelijk contant geld gebruiken. Dat wordt bepaald op basis van de hoeveelheid cash die daar op vandaag over de toonbank gaat”, aldus Vincent Bayer.

“We houden rekening met een aantal sleutelfactoren: demografie, woon- en/of werkomgeving, verplaatsingspatronen en de effectieve locaties waar mensen daadwerkelijk op zoek gaan naar cash geld om het er ook te spenderen. De horeca, retail en de toeristische sector spelen daarin een cruciale rol.”

Het vinden, identificeren en opzetten van de cashpunten verloopt geleidelijk. “We gaan daarvoor altijd in overleg met de lokale overheden, want we willen de plaatselijke behoeften zo goed mogelijk dekken. Intussen merken we dat alle cashpunten intensief gebruikt worden. We houden van alle locaties de transacties goed in de gaten.”

Ankerpunt

Een van de plekken in West-Vlaanderen waar Batopin al te vinden is, is Lendelede. “Sinds het voorjaar hebben we in het centrum van onze gemeente een Batopin-filiaal met twee geldautomaten”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V).

“Onze gemeente had nog één cashpunt bij een Argenta-bankkantoor, maar Batopin is hier meer dan welkom. Ik merk ook dat ze gretig gebruikt worden. Hoe digitaal onze wereld ook geworden is, cash geld blijft nodig. Dat zal nog lang zo blijven. Contant geld is en blijft een hoeksteen van onze samenleving.”

De neutrale bankautomaten zijn begonnen aan een opmars, ook in onze provincie. © BELGA

De Lendeleedse burgemeester beschouwt geldautomaten ook als een ankerpunt binnen haar gemeente. “In grotere steden vind je her en der nog plekken om cash af te halen, in een landelijke gemeente als de onze ligt dat toch iets anders.”

“Zo’n op het eerste zicht kleinere zaken maken een groot verschil, net als de aanwezigheid van een postkantoor. Net als zovelen vind ik het jammer dat de vertrouwde lokale bankkantoren uit het straatbeeld verdwijnen, maar Batopin zorgt voor een degelijk alternatief. Een meerwaarde.”