Elverdinge en Vlamertinge krijgen CASH-punten: “Ook in zuiden van Ieper is er nood aan bankautomaat”

De komst van het CAHSH-punt in de Diksmuidestraat eind vorig jaar werd op gejuich onthaald, maar netto zijn er in Ieper de afgelopen jaren meer geldautomaten verdwenen dan dat er bijgekomen zijn. Ondernemers als Unizo-voorzitter Sven Van Hoorde hebben daar hun bedenkingen bij. Ook het stadsbestuur wil meer geldautomaten en dan vooral in de deelgemeenten. “We zijn vragende partij voor een extra CASH-punt in het zuiden van ons grondgebied”, klinkt het.

Batopin, een project van KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius en ING, is volop bezig met het plaatsen van neutrale CASH-punten in België. De automaten kunnen door iedereen gebruikt worden, ongeacht zijn of haar bank. In de Ieperse binnenstad kwam er eind november zo’n CASH-punt in de Diksmuidestraat, maar volgens ondernemer Sven Van Hoorde is er ook een keerzijde aan de medaille.

“Iedereen is aan het juichen dat er een CASH-punt bij komt, maar ondertussen zijn er wel zowat tien bankautomaten verdwenen in Ieper centrum”, zegt Sven Van Hoorde. “KBC, Belfius, BNP Paribas, ING, Fintro… Allemaal hebben ze hun geldautomaten weggehaald uit Ieper. ING had er twee, KBC had er drie, Belfius ook drie of vier, BNP Paribas op de Grote Markt had er ook verschillende… Die zijn allemaal weg.”

“In het centrum van Ieper zouden er eigenlijk vier CASH-punten moeten zijn” – Sven Van Hoorde (voorzitter Unizo Ieper)

“Dat CASH-punt is een goeie zaak. Voor gemeenten waar er niets meer is, is dat tof. Dat is een stap vooruit. Maar voor een stad als Ieper is dat een stap achteruit”, vervolgt Sven, die zaakvoerder is van de Riba, The Hairlounge en Apericon. “Zet dan vier CASH-punten in het centrum van Ieper! Je kan dat in de vier hoofdstraten doen bijvoorbeeld. In iedere straat staat er wel een pand te huur en dat zijn meteen weer vier panden die ingenomen worden, verwarmd worden, waar de mensen passeren… Dat zou geen slechte zaak zijn. Het CASH-punt in de Diksmuidestraat wordt heel druk bezocht. Als je daar winkels rond zet, dan gaan die goede zaken doen.”

Cash

De ondernemer pleit dan ook voor meer betalingen met cash. “Vroeger was ik ook tegen cash, maar nu ben ik overtuigd dat cash moet blijven”, zegt Sven. “Als je bij de beenhouwer met een briefje van 50 euro betaalt, dan krijgt die beenhouwer effectief 50 euro, die hij op zijn beurt weer cash kan betalen bij de bakker, die dezelfde 50 euro kan gebruiken om te trakteren op café… Daar gebeurt niet telkens een afroming op van Bancontact en dergelijke. Ik heb een Bancontact in een zaak van mij waarvoor ik in 2023 4.000 euro aan commissies betaald heb. Per transactie kon dat oplopen tot 14 cent. Dat kan al tellen. De consument beseft niet dat bij iedere transactie een deel naar de banken gaat.”

Sven is voorzitter van Unizo Ieper, maar benadrukt dat hij in persoonlijke naam spreekt. “Ik weet dat er bij Unizo een en ander leeft om de tarieven te proberen te verlagen in ruil voor het promoten van digitaal betalen. Dat is de visie van Unizo. Het is niet omdat ik bij Unizo ben, dat ik die visie deel. Iedereen moet een keuze hebben, want wat gebeurt er? De banken stappen steeds meer af van hun dienstverlening. Het wordt altijd moeilijker om naar een bank te gaan. Dat is eigenlijk van bovenhand opgelegd, want je ziet overal dat ze willen evolueren naar een digitale euro. Er zijn daar al heel veel wetten over gestemd. Wat is het gevaar? Een digitale munt kan gekoppeld worden aan CO2-budgetten en dergelijke en ze zullen kunnen bepalen aan wat we ons geld kunnen uitgeven.”

Ook voor de Ieperse politici is het verdwijnen van geldautomaten een bezorgdheid. Tijdens de verkiezingscampagne hadden zowel overwinnaar Team Ieper als grootste oppositiepartij Vooruit het thema vermeld in het hun programma. Vooruit wilde een bankautomaat in ieder kerndorp, desnoods betaald door een bankentaks. In het programma van Team Ieper klonk het zo: ‘Bankautomaten of CASH-punten moeten in voldoende mate en gespreid aanwezig zijn over het Ieperse grondgebied. Op korte termijn komt er een cashpunt in Elverdinge en Vlamertinge.’

Ontmoetingscentra

“Er is een akkoord met Batopin om een CASH-punt te voorzien in Elverdinge en Vlamertinge”, zegt burgemeester Katrien Desomer (Team Ieper). “Voor Elverdinge ging de voorkeur van Batopin uit naar een specifieke locatie langs de Veurnseweg (N8), maar daar werd geen goedkeuring voor gegeven door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Op verschillende locaties werd er negatief geadviseerd vanuit AWV, waardoor we genoodzaakt werden nieuwe locaties te onderzoeken. Wij zijn uiteindelijk gedwongen geweest om locaties te zoeken die in volledige eigendom zijn van de stad.”

Deze week werden echter wel stappen vooruit gezet. “Dinsdagmorgen zijn we bij de twee ontmoetingscentra, zowel in Vlamertinge als in Elverdinge, ter plaatse gaan opmeten met de architect om voor die locaties een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen”, zegt schepen van Economie Diego Desmadryl (Team Ieper). “Vanuit het stadsbestuur zijn we vragende partij om naast deze twee CASH-punten er ook minimum één te voorzien in het zuiden. Dan kijken we logischerwijs in de eerste plaats naar de grootste deelgemeente daar en dat is Zillebeke. Echter, momenteel is geen enkele andere locatie dan Vlamertinge en Elverdinge weerhouden door Batopin. We blijven sowieso verder aandringen, zodat elke inwoner op een aanvaardbare afstand van hun woning een cashpoint kan vinden. Ook voor ons is en blijft dit een bezorgdheid, maar zijn we momenteel volledig afhankelijk van externe partners.”