Cashautomaat aan het Plovieplein in Bredene geactiveerd

Het zal de inwoners van de wijk Sas in Bredene als muziek in de oren klinken. Nadat de nieuwe cashautomaat enkele weken geleden werd geïnstalleerd ter hoogte van het August Plovieplein kunnen er nu ook effectief biljetten uit gehaald worden.

Voor schepen van Lokale Economie Alain Lynneel en gemeenteraadslid Lars Cattrijsse, die via een enquête en langdurig overleg druk probeerden te zetten op de bankensector, komt met de ingebruikname van de ATM een eind aan een dossier dat twee jaar op tafel lag.

Inwoners van de wijken Sas en Dorp bleven eind 2022 verbouwereerd achter toen de grootbanken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC ook in Bredene besloten hun cashautomaten te centraliseren op één plek, in dit geval de Kapelstraat in Bredene Duinen. “Batopin rekent dat er één bankautomaat moet zijn per 5 kilometer. Vervelend voor heel wat oudere Sassenaars, die nog graag met cash werken. Ze hebben vaak nog geen smartphone en zijn al helemaal niet vertrouwd met Payconiq. Voor een geldautomaat moeten zij nu dus helemaal tot in de Kapelstraat raken. Niet evident, al zeker niet met het openbaar vervoer”, concludeerde Lars Cattrijsse (Vooruit) na talloze gesprekken met wijkbewoners.

Cattrijsse zette vorig jaar daarom een petitie op, die in geen tijd zo’n 1.100 handtekeningen voor een extra ATM op de Saswijk opleverde. “Vergeet niet dat het laatste bankkantoor, dat van ING, er een paar jaar eerder ook al verdwenen was. Mijn poging om op het Sas alsnog een automaat of vervangend bankkantoor te krijgen, dateert al van die tijd.”

Na lang aandringen

“Eén Batopin-locatie voor een gemeente met meer dan 18.000 inwoners en in de zomer tienduizenden toeristen is gewoon veel te weinig”, probeerde schepen Alain Lynneel maandenlang Batopin te overtuigen. Met – zij het na lang aandringen– resultaat, zo bleek deze zomer. “We zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben dan toch een overleg met Batopin gekregen. Aanvankelijk vielen alle pleidooien voor een extra locatie op een koude steen, maar nu is er toch een doorbraak geforceerd”, was Cattrijsse toen opgelucht.

Hij noemde het mooi om vast te stellen dat wanneer de lokale politieke en de inwoners de handen in mekaar slaan resultaten kunnen behaald worden. Hij verwees hiermee ook naar een protestactie die hij opzette aan het Vande Wegheplein en waarvoor heel wat Sassenaars, ondanks de gietende regen, kwamen opdagen.

Met een automaat in het voormalige Axa-kantoor (nu Crelan) langs de Driftweg en die van BPost aan de Centrumlaan, de Batopin-automaten langs de Kapelstraat en de nieuwe ATM aan het Plovieplein (met twee automaten) beschikt Bredene nu dus over vier locaties waar cash kan afgehaald worden.