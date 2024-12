Bijzondere zitbank dook op in Kortrijk: “We beantwoorden persoonlijk alle bankvragen”

Het komende jaar zal vdk bank België doorkruisen met een zitbank. “Niet zomaar een bank, maar eentje met een bijzondere vorm waarop iedereen zijn of haar persoonlijke vragen rond geld kan stellen aan een financieel expert van vdk bank”, zegt CEO Leen Van den Neste. Het tijdelijke en rondreizende openluchtloket was dinsdag 17 december te zien op de Veemarkt en komt volgend jaar terug.

Een kwart van de Belgen voelt zich vandaag niet meer welkom bij hun bank, zo blijkt uit een bevraging van vdk bank bij meer dan 1.000 Belgen. “Ze missen menselijk contact: een vaste contactpersoon die begrijpt wat ze nodig hebben. Om duidelijk te maken dat in digitale tijden er nog steeds meer dan ruimte genoeg is voor persoonlijk contact, lanceert onze duurzame en ethische vdk bank een opvallend nieuw symbool: de dichterbij-bank”, aldus Van den Neste.

“Om heel duidelijk te tonen dat het anders kan, hebben we deze bijzondere dichterbij-bank laten ontwerpen. We stappen met deze rondreizende adviesbank het komende jaar letterlijk naar de mensen toe en beantwoorden op onze niet zo gewone zitbank persoonlijk alle bankvragen waar de Belg mee zit. Iedereen is welkom voor een gesprek en een warme tas koffie. De deur staat niet zomaar open. Er is gewoon geen deur.” De dichterbij-bank hoopt daarmee tegemoet te komen aan het gevoel dat Belgen zich niet meer welkom voelen bij hun bank.

CEO Leen Van den Neste (rechts) neemt plaats op het rondreizend openluchtloket. © Valerie Debacker

De dichterbij-bank die de Gentse meubelmaker Menno Buyl maakte voor vdk bank, laat mensen die op de zitbank plaatsnemen dankzij haar bijzondere vorm automatisch naar elkaar toeschuiven. Het design brengt mensen echt dichter bij elkaar.

“We omarmen de digitale revolutie, maar zullen het echte menselijke contact nooit opgeven. Digitale alternatieven om bankzaken van mens tot mens te bespreken, zijn voor veel Belgen simpelweg onvoldoende. Ruim de helft vindt het zelfs problematisch om alles telefonisch of online te moeten regelen. Denk aan vragen over spaargeld, beleggingen of een lening om je droomhuis te kunnen kopen of te renoveren. En terecht. Met onze bijzondere zitbank tonen we dat wij als bank zo dicht mogelijk bij de mensen willen staan”, besluit Van den Neste.