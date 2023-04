Batopin weigert definitief om een cashautomaat te plaatsen in Alveringem: niemand begrijpt contrast met Lo

Dat Batopin, die namens de grootbanken KBC, Belfius, ING en BNP Paribas Fortis een park van geldautomaten uitbaat, in het centrum van Lo een cashpunt heeft geïnstalleerd, stoot de Alveringemse burger en politici tegen de borst. Lo had al drie cashpunten, centrumgemeente Alveringem heeft er geen.

Inwoners van Lo zijn meer dan royaal bediend als ze cash geld willen afhalen. Binnen een straal van driehonderd meter konden ze daarvoor tot voor kort nog op drie plaatsen terecht: bij Belfius in de Ooststraat, bij Crelan op de het marktplein en in het postkantoor in de Willem Van Loolaan.

Vier cashpunten in Lo

Dat Lo recent in de Weststraat vanwege Batopin er nog een bankneutraal cashpunt bij kreeg – waar je ook cash kan deponeren – lokt bij de inwoners van groot-Alveringem onbegrip uit. Feit is dat er op Alveringems grondgebied – een hoofdgemeente met niet minder dan acht actieve deelgemeenten – nog maar één locatie is waar de burger geld kan afhalen: AXA-bank in Leisele. “Heeft Alveringem dan geen cash geld nodig misschien?”, is een frustratie die wij onder de bevolking hoorden. Meteen gevolgd door de vraag “Waarom de Alveringemse politiek hier niets voor doet?” Niets is minder waar, blijkt uit mailverkeer dat wij konden inkijken.

Spreidingsplan

Uit dat mailverkeer blijkt alleszins dat men vanuit het gemeentehuis al meer dan een half jaar hemel en aarde beweegt om een cashpunt in Alveringem te krijgen. Herhaaldelijk en veelvuldig aandringen van de algemeen directeur levert niet de minste opening op. Batopin zegt dat het na analyse meent dat een cashpunt in Alveringem niet past in haar spreidingsplan.

“Schaalvergroting gaat ten koste van dienstverlening aan de burger”

Batopin wil ook niet ingaan op de herhaaldelijke vraag van het gemeentebestuur tot persoonlijk overleg. Eén van hun argumenten is dat uit studies blijkt dat het aantal geldopnames in Alveringem ontoereikend is tegenover de kost die zo’n installatie met zich mee brengt. Nochtans was het KBC-kantoor op het dorp in Alveringem tot voor het opdoeken effectief een zeer druk bezocht kantoor.

Reactie Burgemeester Liefooghe

“Uiteraard word ik hierover wel eens aangesproken”, reageert de Alveringemse burgemeester Liefooghe. “Feit is dat als Batopin omwille van redenen van rendement beslist om in Alveringem geen cashpunt te plaatsen, wij dat niet zullen tegenhouden. Wat je niet kan uitleggen aan de burger, is dat men in Lo een cashpunt heeft geïnstalleerd terwijl er op wandelafstand reeds drie locaties zijn waar mensen geld kunnen afhalen. Dat begrijpt toch niemand?

Omdat er in Leisele nog een automaat is, kunnen we ook geen beroep doen op B-Post en haar kantoor in de Sint-Rijkersstraat. B-Post is pas verplicht om een automaat te plaatsen wanneer er op de gemeente geen enkele automaat meer is. Wij hebben hiervoor veel moeite gedaan. Tevergeefs… Mijn conclusie is dat schaalvergroting ten koste gaat van dienstverlening aan de burger. Dat zij die pleiten voor gemeentelijke fusies dat maar in hun achterhoofd houden.”

Burgemeester Morlion van Lo zegt dat hij geen enkele tussenkomst deed voor de installatie van het nieuwe cashpunt: “Batopin heeft dat autonoom beslist.” (AB)