Bancontact CASH-punt in Wervik open: Belfius in voormiddag open zonder afspraak

In de Vlamingenstraat, pal in het stadscentrum van Wervik, ging in de gewezen loketzaal van KBC een Bancontact CASH-punt open. Er zijn vier geldautomaten.

Klanten van Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, Fintro en KBC kunnen er tussen 6 en 24 uur geld afhalen. Wie klant is bij één van die grootbanken kan ook het saldo op de rekening raadplegen of er cash geld op storten. Daarmee is het probleem voor de handelaars die cash ontvangen opgelost. Ook de PIN-code kan er worden gewijzigd. Rekeninguittreksels zijn daar niet beschikbaar. Roken en eten aan de geldautomaten is niet toegelaten De ruimte is beveiligd met camerabewaking.

In oktober vorig jaar sloten de loketten van KBC in de Vlamingenstraat en stonden er enkel nog automaten. Onder de naam Batopin bundelen de grootbanken hun krachten voor de bouw van een nieuw, geoptimaliseerd netwerk van neutrale CASH-punten. De automaten zijn niet verbonden aan een bepaalde bank en gemakkelijk te herkennen aan het vertrouwde Bancontact-logo.

De bankkantoren in de Tabaksstad kenden sedert vorig jaar een hele evolutie. Zo ging het kantoor van ING in de Leiestraat volledig dicht en staat het pand nog altijd te koop. De loketten van KBC sloten en op de Steenakker ging het kantoor van BNP Paribas Fortis ook al dicht. Ook dat pand staat te koop. Geld afhalen kon nog in Belfius op de Steenakker en aan de muur bij Argenta in de Leiestraat. Ondertussen is er dus he CASH-punt in de Vlamingenstraat.

Die opening heeft gevolgen voor de klanten van Belfius want daar verdwijnen de twee geldautomaten tussen 13 januari en 7 februari. Klanten kunnen er wel vrijblijvend terecht voor verrichtingen zonder cash. Zoals bijvoorbeeld het afdrukken van rekeninguittreksels, het uitvoeren van overschrijvingen of uw saldo raadplegen.

Voor de klanten van Belfius is er wel goed nieuws ook want vanaf donderdag 2 januari zal het kantoor in de voormiddag open zijn zonder afspraak. Sinds corona is het nu uitsluitend op afspraak. Uitgezonderd sedert enkele weken op vrijdagvoormiddag tijdens de wekelijkse markt op de Steenakker.