Atelier Decramer neemt bakkerij De Rederijker over: “Dit is een begrip in Ieper”

Vanaf zaterdagmorgen 25 januari zal bakkerij De Rederijker voortaan als Atelier Decramer Ieper door het leven gaan. Zo breidt Atelier Decramer, dat al een bakkerij in Vlamertinge en een gloednieuw productie-atelier in de Poperingse industriezone heeft, verder uit.

Atelier Decramer krijgt vanaf zaterdag 25 januari een tweede eigen verkooppunt. De zaakvoerders van bakkerij De Rederijker beslisten om na 27 jaar de deur achter zich dicht te trekken. “Deze kans konden we niet laten liggen”, vertelt Maxime Cherchié (31). “De Rederijker is een begrip in Ieper en het is goed dat er hier een bakkerij kan blijven bestaan. We zijn tevreden dat we een gemotiveerde ploeg medewerkers konden samenstellen.”

“Het broodassortiment wordt lichtjes aangepast en uitgebreid en de belegde broodjes blijven verkrijgbaar op weekdagen. In het weekend zijn we enkel in de voormiddag open. We zullen een nieuwe broodautomaat met Bancontact hebben en je kan jouw bestelling ook via onze webshop plaatsen. Zo vermijd je de wachtrij. Naast de winkel in de Poperingsweg in Vlamertinge is dit nu onze tweede vestiging. Daarnaast leveren we onze ambachtelijke producten aan 65 klanten, zowel in de Westhoek als in Noord-Frankrijk. Of er nog vestigingen volgen? Dat is nog niet voor meteen. Eerst gaan we zien hoe het in Ieper loopt, 2025 is voor ons een testjaar. In de verdere toekomst hopen we wel om nog meer overnames te doen.”

Vijfde generatie

Maxime maakt deel uit van de vijfde generatie bakmanschap van Atelier Decramer. De familiezaak ontstond 138 jaar geleden. In 1887 waren Camiel Decramer en Leontien Lanssens de oprichters. Maxime heeft samen met zijn broer Thibaud en zijn ouders Katrien Decramer – die later dit jaar met pensioen gaat – en Danny Cherchié de leiding. “Alles samen hebben we 25 mensen in dienst. Thibaud houdt zich vooral met de productie bezig, ik met alles van verkoop, personeelszaken, logistiek en klantencontacten. Na onze verhuis en uitbreiding van de productie van Vlamertinge in Poperinge zijn we dus klaar voor een volgend hoofdstuk.”